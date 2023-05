Le collectif Stop 24H dégrade une rame de tramway du Mans

Le collectif Stop 24H a mené une nouvelle action ce lundi 22 mai 2023 au Mans. Vers 7 heures, plusieurs membres de ce collectif, qui milite pour l'arrêt de la course d'endurance, ont dégradé une des huit rames de tramway du Mans spécialement décorées pour célébrer l'édition du centenaire des 24 Heures du Mans. Ces militants, vêtus de combinaisons blanches, ont collé affiche et stickers sur cette rame qui se trouvait à l’arrêt Université, et "ont commencé à retirer le flocage aux couleurs des 24h" indique le collectif dans un communiqué.

Pour ce dernier, "c’est bien la publicité faite aux 24h du Mans qui était attaquée. Par cette action symbolique, Stop24H dénonce la collusion entre la municipalité mancelle et l’Automobile Club de l’Ouest , entre les services publics et les intérêts privés ; mais également l’ apologie omniprésente dans toute la ville de cette compétition, et par extension de cette société qui s’accroche désespérément à l’automobile, au détriment des transports publics et de l’environnement".

L'action du collectif Stop 24H menée sur une rame de tramway le 22 mai 2023 - Stop 24H

Un acte grave de vandalisme

Le maire du Mans, Stéphane Le Foll, a réagi dans l'après midi en dénonçant, à son tour dans un communiqué, "un acte grave de vandalisme". Condamnant ces "dégradations inacceptables". l'édile manceau estime que ce n'est "nullement d’une action militante, mais bien d’un acte gratuit de vandalisme [...] Le centenaire des 24h dépasse très largement la question de l’automobile. Il s’agit d’un événement populaire et festif pour tous, [...] de notre histoire collective, qui ne saurait être effacée. Lutter contre le réchauffement climatique est une exigence qui ne se résumera jamais à des actes violents et inutiles, mais bien à l’engagement de tous sur le moyen et long terme." La ville indique que la Setram a porté plainte.