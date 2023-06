Le collectif Tekno Anti Rep 44 monte le son dans les rues de Nantes

Le son monte dans les rues de Nantes. 200 personnes (selon les organisateurs) se sont rassemblées ce samedi 24 juin 2023 à 14 heures devant la préfecture de Nantes, à l'appel du collectif Tekno Anti Rep 44.

Ces adeptes de musique électro disent avoir été "mis à l'écart" par la mairie de Nantes et la préfecture lors de la dernière fête de la musique. Pour éviter les débordements, la Ville avait interdit les "sound systems", (ces grosses enceintes qui forment un mur du son) en centre-ville ce 21 juin 2023.

Jonas, 37 ans, est porte-parole de l'association Sound System de Nantes. Il dit avoir très mal vécu la fête de la musique cette année : "On a eu une sorte de frustration, confie-t-il, parce que la mairie nous a dit qu'il fallait limiter les sound system techno au profit de la musique acoustique, chose que l'on peut comprendre. Cependant, en nous baladant dans les rues de Nantes, on a vu des murs du son dans des bars, donc on n'a pas compris. Nous, on proposait de la musique gratuitement, pas dans un contexte de bar, en installant notre propre matériel et nos propres groupes électrogènes." Au-delà de l'interdiction de cette année, cela fait deux ans qu'il n'y a pas pu avoir de murs du son à Nantes en raison de l'épidémie de Covid-19.

En hommage à Steve Maïa Caniço

Une manifestation qui survient quatre ans après la mort de Steve Maïa Caniço , ce jeune homme de 24 ans mort noyé dans la Loire à la suite d'une intervention de police lors de la fête de la musique nantaise, la nuit du 21 au 22 juin 2019, près du Hangar à bananes. Jonas n'oublie pas ce qu'il s'est passé : "On ne comprend pas que des gens meurent pour faire la fête, ça ne devrait pas se passer comme ça, parce que c'est une culture qui rayonne énormément à Nantes, qui crée des passions. On ne comprend pas pourquoi personne ne prend ses responsabilités, pourquoi tout le monde se renvoie la balle."

Les manifestants ont prévu de déambuler pacifiquement dans les rues de Nantes. L'arrivée est prévue au miroir d'eau en fin d'après-midi.