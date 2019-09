Le collège d'Ay arrête les cours suite à des incivilités des gens du voyage

Les enseignants de l'établissement marnais ont fait valoir leur droit de retrait jeudi matin. Si la présence des gens du voyage ne les gène pas, les incivilités et les actes violents d'une partie d'entre-eux ne permet plus d'assurer les cours sereinement

Ay, France

Il n'y a pas eu de cours jeudi au collège Yvette Lundy d'Ay suite au retrait des 35 professeurs du collège de la commune. La présence de campements de gens du voyage et surtout les incivilités qui ont eu lieu ces derniers jours ont poussé les enseignants à bout qui malgré les démarches effectuées par leur hiérarchie, n'ont pas vu les choses avancer. Ils ont fait valoir leur droit de retrait comme cela leur est permis par la loi. "Depuis le mois d'avril, nous avons des gens du voyage qui se sont installés derrière l’établissement, mais pas ceux que nous avons d’habitude" explique l'un des enseignants. "Moi cela fait 20 ans que je travaille ici, il y a toujours eu des gens du voyage aux abords du collège notamment pendant la période des vendanges, et il y a toujours eu un voisinage très cordial qui s'est mis en place, donc nous ne sommes absolument pas contre qu'ils s'installent ici. Sauf que la, nous avons deux groupes dont qui s'est installé depuis longtemps et qui est en train de devenir semi-sédentaire derrière l'établissement."

Et c'est bien ce groupe qui pose problème. Avec de nombreux incidents déclarés depuis plusieurs jours. La principale du collège (NDLR : qui n'a pas eu l'autorisation de s'exprimer) se serait fait insulter à l'approche du gymnase situé juste à côté. L’infirmière du collège qui a dû intervenir auprès d'un élève blessé au gymnase a reçu des jets de cailloux. Les vitres du gymnase ont été caillassées. Plus grave mardi dernier : un collégien s'est fait agresser à la sortie du collège, recevant des cailloux et un coup de poing dans le ventre. Les parents ont déposé une plainte. Certains élèves se seraient même fait suivre par des groupes puis menacer s'ils ne donnaient pas leur numéro de téléphone et leur adresse personnelle à leurs agresseurs issus du campement. Les élèves filles et les enseignantes ont également eu des difficultés à approcher sereinement le collège. Beaucoup se font aujourd'hui accompagner à l'entrée. La sécurité des quelques 500 élèves de l'établissement est donc clairement engagée.

Les gens du voyage sont installés autour du collège d'Ay. © Radio France - Alexandre Audabram

Ce groupe qui multiplierait les incivilités se serait installé ici il y a quelques mois après avoir été déplacé. Il était basé sur la commune de Chouilly sur le passage du Tour de France au mois de juillet dernier, ce qui aurait précipité leur départ.

"Nous avons fait valoir notre droit de retrait suite au contexte d'insécurité car nous n'avons encore une fois rien contre les gens du voyage avec qui ont a toujours su cohabiter" ajoute le représentant des enseignants. "Mais la il y a un climat particulier qui vient d'un groupe très particulier. Nous on souhaite qu'un climat serein et pérenne reviennent sur l’établissement. On vient ici pour apprendre, pas pour avoir peur. Donc on espère des réponses des autorités mais en attendant nous encadrons les élèves, nous sommes sur le site car il est bien clair qu'il s'agit là d'un droit de retrait et non d'une grève. Nous souhaitons que le climat s’apaise".

Les enseignants se réunissent à chaque récréation pour discuter entre eux de l’évolution de la situation et discuter de la reconduction ou non de leur droit de retrait au delà de cette première journée.

Ce jeudi, des gendarmes se sont rendus sur place. La police municipale assure elle les horaires d'entrées et de sorties.