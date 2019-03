Le collège de Poisy prend le nom de Simone Veil

Haute-Savoie, France

Ouvert en 2010, le collège de Poisy n’avait jusque-là pas de nom officiel. Depuis ce vendredi, il s’appelle désormais collège Simone Veil. "C’est un symbole très fort au regard de son histoire et de sa vie", se félicite Sylvie Jeannet, la principale de l’établissement. C’est "un hommage à une femme d’exception qui a marqué à jamais l’avancée des droits des femmes en France", a indiqué dans un communiqué le président du département. "Un choix symbolique, porteur de valeurs fortes, pour que sa mémoire perdure et que ses combats soient connus des plus jeunes", a ajouté Christian Monteil.

Depuis septembre dernier, les 600 élèves du collège ont travaillé sur le parcours de Simone Veil. "Il a fallu expliquer notamment aux plus jeunes qui elle était", reconnait la principale. "Pourquoi Simone Veil ? On a travaillé sur ce thème au quotidien et dans plusieurs matières comme le français et l’histoire", poursuit Sylvie Jeannet.

Simone Veil est un modèle pour nos élèves." Sylvie Jeannet, principale du collège Simone Veil de Poisy.

"Une grande femme"

"Au début, je ne connaissais pas son histoire", explique Kim. Elève de 3e, la jeune fille a donc découvert le passé de prisonnière des camps de concentration de Simone Veil. "C’est une grande femme qui a été déportée et qui a survécu. Elle a été très forte", s’émerveille du haut de ses 14 ans Candice. Le combat de Simone Veil pour les droits des femmes a également impressionné les collégiens."Elle a fait la loi pour l’avortement, rappelle Florence, en classe de 3e. Elle a eu le cran de faire ça devant énormément d’hommes (discours de Simone Veil devant l’Assemblée Nationale le 26 novembre 1974) et elle a réussi à les convaincre."

C'est une personne importante (...) Elle a beaucoup lutté pour l'égalité entre les hommes et les femmes." Kim, élève de 3e