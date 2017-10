Le collège du Chatelet (Cher) ne fermera pas

Le collège du Chatelet sauvé ! Imaginez : il n'y a eu que 13 entrées en 6eme dans ce collège en septembre. Une solution a été trouvée pour son maintien : il va fusionner avec le collège de Châteaumeillant pour former le premier collège multi-site en région Centre Val de Loire.

Le conseil départemental du Cher et l'éducation nationale sont tombés d'accord : il faut maintenir le collège du Chatelet malgré la faiblesse de ses effectifs. L'établissement ne compte que 118 élèves (en incluant les classes SEGPA qui comptent 31 élèves). Le collège François le Champi va fusionner avec le collège de Châteaumeillant qui accueille 140 élèves. Le premier collège multi-site de la région, comptera donc un peu plus de 250 enfants, fusion effective à la rentrée 2018. La formule devrait être testée sur trois ou quatre ans en espérant que le nombre d'élèves remonte. Pour ne léser personne, chaque structure formera de la 6eme à la 3éme et gardera sa cantine. Ce sont les professeurs qui se déplaceront d'un établissement à l'autre. "Les professeurs assumeront une bonne partie de l'effort, explique Michel Autissier, président du conseil départemental du Cher. On leur mettra un véhicule à disposition." Douze kilomètres séparent les deux établissements. Le département va donc continuer d'entretenir deux établissements. C'est indispensable estime, le président Michel Autissier : " fermer le collège du Chatelet, c'était condamner tout un territoire." Créer une seule entité administrative va permettre de titulariser les professeurs sur l'établissement et de développer l'offre pédagogique. C'est tout le pari que fait le directeur académique, Olivier Cottet : " On pourra créer une classe bilangue, amener l'enseignement vidéo, tous les outils disponibles ailleurs dans le département."

Le collège François le Champi, du Chatelet dans le Cher. © Radio France - Michel Benoit

Le but est de convaincre un maximum de parents d'inscrire leurs enfants au collège de Châteaumeillant ou à celui du Chatelet, y compris ceux qui trouvent plus pratique de les scolariser à St Amand-Montrond. " Je ne peux pas interdire les dérogations, explique Olivier Cottet, puisque les deux collèges de St-Amand-Montrond disposent de capacités d'accueil suffisantes. Les partenaires se donnent trois ou quatre ans pour voir si les effectifs remontent au Chatelet et à Châteaumeillant . L'éducation nationale n'acceptera pas éternellement de financer des professeurs pour des classes de moins de 15 élèves.