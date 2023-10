Le collège Joséphine Baker à Marseille fermé à cause d'une invasion de punaises de lit

Les portes du collège Joséphine Baker de Marseille, rue de Versailles dans le 3e arrondissement restent fermées à cause d'une invasion de punaises de lit. C'est une information France Bleu Provence, près d'une semaine de fermeture, jusqu'à lundi prochain si tout est réglé. Il faut traiter le bâtiment, l'aérer et le nettoyer précise le principal dans un courrier envoyé ce lundi aux familles. Après une première alerte un peu plus tôt dans la journée.

Des punaises de lit ont été aperçues dans différents endroits du collège d'où cette décision radicale de fermer les portes pour tout désinfecter et rouvrir dans de bonnes conditions sanitaires.

Des cours à distance pour les élèves

Mais qui dit fermeture ne dit pas vacances pour les élèves. Le principal explique dans son courrier que les devoirs et exercices pour les élèves sont disponibles dès ce matin sur le logiciel de la vie scolaire : pronote. Il insiste sur le travail à distance qui doit être réalisé et précise qu'il a demandé aux professeurs d'être particulièrement "exigeants et de signaler les élèves qui ne rendraient pas le travail."