Le collège Paul Riquet cadenassé par les parents d’élèves ce jeudi matin à Béziers

La rentrée des classes sera, sans aucun doute, perturbée ce jeudi matin au collège Paul Riquet de Béziers. Les parents d'élèves se mobilisent pour dénoncer les restrictions budgétaires répétées. Dès 7h30, ils ont l'intention de bloquer l'accès principal à cet établissement de 680 élèves. "Nous n'acceptons pas que l’enseignement de nos enfants soit sacrifié par des décisions budgétaires purement économiques."

400 millions d’économie ont été réalisés en l'espace de deux ans par le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer

D’après l'association de parents d'élèves PARI, les restrictions budgétaires annuelles ont un impact direct sur le fonctionnement de ce collège de 28 classes. Les travaux dirigés et pratiques en font les frais. Possible suppression des activités chorales, sans compter une baisse du nombre d'heures de latin et d'allemand. En 2019, les activités échecs ont déjà été supprimées. En juin prochain, l'établissement pourrait perdre 21 heures d'enseignements.

Notre collège est classé en REP+. Il dispose de subventions spécifiques mises en œuvre pour l'enseignement des collégiens. Nous devons les garder !

Une délégation de parents d’élèves a été reçue lundi par un représentant du Rectorat. Ce jeudi, les parents ont l'intention de faire signer une pétition, qu'ils enverront ensuite à Jean-Michel Blanquer. Mais avant, ils vont cadenasser l'établissement, empêcher les enfants de rentrer. Une action forte pour symboliser leur colère

Ce collège est situé sur la Place Général de Gaulle à côté de la sous-préfecture.