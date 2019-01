Le collège Roumanille d'Avignon engagé dans la lutte contre l'homophobie

Avignon, France

Ce jour-là, 17 élèves d'une classe de 4ème du collège Roumanille d'Avignon participent à un atelier pas comme les autres. L'intervenant est un volontaire de l'association SOS homophobie. Depuis plusieurs années, l'établissement travaille sur le partage des valeurs de la République à travers différentes thématiques : l'égalité entre les garçons et les filles, la laïcité, le racisme au quotidien ou la lutte contre l'homophobie. Cette dernière question n'est pas des plus faciles à aborder devant des jeunes à l'esprit souvent pétris de clichés et d'idées reçues pour qui les mots homosexuels, lesbiennes, bi, trans restent interdits dans la sphère familiale.

"Je préfère vivre avec des personnes noires que d'être homo"

Durant les deux heures de l'atelier, l'intervenant réponds à toutes les questions et amène les élèves à s'interroger sur la normalité, la liberté, la différence, le respect, la religion etc. Certains y parviennent mais d'autres ont visiblement beaucoup plus de mal comme cet adolescent qui affirme sans hésitation ni réflexion " je préfère vivre à côté de personnes noires que d'être homo !" Il reste encore du chemin à parcourir pour l'association SOS homophobie et ses partenaires, le Comité Départemental Olympique et Sportif et le collège Roumanille.

Un atelier de deux heures au collège Roumanille : le reportage de Daniel Morin Copier

Questions réponses avec Alain Pécoud l'intervenant d'SOS homophobie © Radio France - Daniel Morin

Des documents informatifs ont été distribués aux élèves en fin d'atlier © Radio France - Daniel Morin

Pour joindre SOS homophobie : www.cestcommeca.net ; 01.48.06.42.41 (ligne d'écoute nationale pour les personnes victimes ou témoins d'actes et / ou de discriminations homophobes, biphobes, ou transphobes (appel anonyme et gratuit)