Le collège Seignobos de Chabeuil a besoin d'une classe supplémentaire en 4ème

Chabeuil, France

"Nos enfants ne sont pas des sardines", pouvait-on lire sur les pancartes brandies devant le Collège Marc Seignobos à Chabeuil mardi soir. Une trentaine d'élèves, de parents et d'enseignants se sont rassemblés avant d'aller en mairie pour réclamer une classe de 4ème supplémentaire à la rentrée. Les manifestants ne souhaitent pas que les élèves de 4ème étudient à 29 au lieu de 24.

A la rentrée prochaine, les classes de 4ème pourraient accueillir 29 élèves au lieu de 24 actuellement. © Radio France - Diane Sprimont

Des élèves mobilisés

Luna a 12 ans. Cette élève du collège Seignobos fait partie des manifestants, elle est en 6ème et pense déjà à son année de 4ème, "ça sera plus compliqué d'écouter, déplore Luna. Quand t'es en 6ème et qu'il y a des gens qui font n'importe quoi c'est pas top top, il faut pas qu'il y ait plus d'élèves sinon c'est vraiment n'importe quoi."

A côté de Luna se trouve Lise, cette élève de 4ème constate déjà des perturbations en cours lorsque les élèves sont plus de vingt-cinq, "ceux qui sont à la ramasse ne sont pas beaucoup aidés, ceux qui sont plus forts, il n'y a personne pour les aider à aller plus vite." La possibilité que le nombre d'élèves par classe augmente à la rentrée inquiète donc Lise pour ses camarades.

Passer à la vitesse supérieure

Les manifestants ont pu faire part de leurs inquiétudes deux semaines auparavant à Célia De Lavergne, à l'inspecteur de l'Académie et au maire de Chabeuil. Maintenant Laure Schmittel, professeur d'histoire-géographie, espère que les élus passent à la vitesse supérieure, "on aimerait savoir sur quoi on peut compter, si on peut nous donner au moins quelques moyens, on aimerait des choses concrètes et pas que 'oui on a entendu votre demande.'"