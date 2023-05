Le collégien frappé en Dordogne pour un maillot de l'OM en a reçu un nouveau et ira voir jouer son équipe

"Je n'avais pas les mots". Alex*, le collégien frappé dans son collège de Dordogne le 30 mars parce qu'il portait un maillot de l'Olympique de Marseille , en a reçu un nouveau dédicacé par les joueurs de son équipe de football favorite. "Je ne m'y attendais pas du tout", raconte l'adolescent à France Bleu Périgord.

Fin avril, "le facteur est arrivé, et a déposé un colis. Je l'ai ouvert, et c'était une boîte bleue avec un gros logo de l'OM dessus. Et à l'intérieur, il y avait un mot", signé notamment par la légende du football et actuel ambassadeur de l'OM Jean-Pierre Papin , "pour me souhaiter d'aller mieux au plus vite". Surtout, Alex découvre dans le paquet "le maillot officiel bleu et blanc" de l'équipe marseillaise "avec mon prénom inscrit au dos et la signature de tous les joueurs. J'étais trop content!", se souvient-il.

Invité avec sa famille au Stade Vélodrome le 27 mai

La mairie de Marseille avait réagi au lendemain de la publication de l'article de France Bleu Périgord, promettant d'offrir des billets pour Alex et ses parents. Le collégien a choisi la rencontre OM/Brest, le dernier match de la saison. "Ce serait trop impressionnant. Je suis très impatient", confie le jeune homme.

La mairie de Marseille et l'adjoint au sport, Sébastien Jibrayel, sont en train de régler les détails logistiques pour gérer le transport, "les communautés de supporters se mobilisent aussi pour trouver une solution" car la famille n'a pas les moyens de payer le déplacement.

Quant à sa reprise des cours au collège, Alex raconte avoir "été énormément stressé. J'avais peur que les deux personnes qui m'ont agressé reviennent pour me massacrer encore une fois. Mais quand j'ai vu que tout s'est bien passé le premier jour, mon stress s'est évacué." L'adolescent garde quelques séquelles de son agression, dont "une cicatrice à l'intérieur" de la bouche.

*Le prénom a été modifié