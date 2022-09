Le colonel Anne Labadie est la première femme à commander la Base aérienne 116 de Luxeuil-Saint Sauveur

Cela fait des jours que la base aérienne 116 de Luxeuil-Saint Sauveur se prépare. Ce mercredi matin, une cérémonie militaire est organisée pour la prise de commandement de base du nouveau commandant, le colonel Anne Labadie. Elle fait ainsi partie des cinq femmes à piloter une base sur la vingtaine qui existe en France. C'est aussi la première femme à prendre ses fonctions à Luxeuil.

Une première femme, certes, mais pour l'intéressée, il ne s'agit là que d'un détail. "Cela ne doit pas effacer le reste, à savoir ce qu'est de commander une base aérienne. Pour faire un commandement de base, il faut 20-25 ans, donc je fais partie de ces femmes qui sont rentrées dans l'institution il y a plus de 20 ans maintenant. A l'époque, nous étions 10% de femmes et on arrive aujourd'hui aux postes à responsabilité, c'est donc un mouvement naturel". Il lui a fallu 23 ans de carrière dans l'armée à Anne Labadie pour arriver ainsi comme commandant de la base de Luxeuil-les-Bains, à force de concours et de montée dans l'organigramme.

Ce qui détonne en revanche, c'est qu'elle est un des rares officiers mécaniciens et non pas un pilote à prendre le commandement d'une base. "J'ai la chance qu'on me confie cela. C'est une belle preuve de confiance de l'institution", assure le colonel. "C'est une ambition qui apparaît petit à petit au fur et à mesure que l'on progresse, et on se dit je peux le faire. J'ai vu d'autres femmes le faire, d'autres officiers mécaniciens le faire aussi. Le plus satisfaisant, c'est aussi que l'on peut servir de mentor peut-être a certain", ajoute-t-elle.

Le colonel Anne Labadie. © Radio France - Virginie Vandeville

Une base de Luxeuil qu'elle connaît bien

Le colonel Labadie a choisi la base de Luxeuil. "Je connais bien cette base car j'y étais de 2007 à 2010 en tant que jeune capitaine. C'est une base familiale, une base où il fait bon vivre. D'autant plus, qu'étant alsacienne, je vois les Vosges, ce qui me rappelle mes jeunes années. Et puis c'est une région ici où il y a des belles randonnées à faire. J'en profite les week-ends". Des promenades en compagnie de ses chiens.

Mais le reste du temps, le colonel de 43 ans va gérer près de 1 000 personnes. "C'est un travail d'équipe. Je veux conserver les bons rapports humains et puis faire en sorte que cette base continue de bien tourner. Et puis on va préparer l'avenir de la base avec l'arrivée d'avions rafales à terme". Une mission qu'elle devra mener sur les deux prochaines années

C'est un ballet

Une prise de fonction et une mission qui débutera officiellement ce mercredi matin pour le colonel avec une cérémonie. "On se sent à la fois pressée que cela arrive, pressée d'y être avec une petite pointe de stress car c'est une grosse cérémonie et qu'il y a beaucoup de choses à maitriser. C'est un ballet, c'est calibré, c'est répété, c'est chronométré, mais ça laisse malgré tout la place à l'émotion. C'est de la fierté avec un rêve que je n'avais pas forcément quand je suis rentrée dans l'Armée de l'air."