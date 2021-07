Le colonel Daviet, le chef des Spahis de Valence s'en va

Il était à la tête du 1er régiment de Spahis depuis deux ans. Le colonel Charles-Emmanuel Daviet laisse la place ce vendredi 16 juillet au colonel Erwan Marçais. Il repart "triste mais fier" avec en mémoire des souvenirs douloureux et d'autres beaucoup plus joyeux.

Le colonel Charles-Emmanuel Daviet avait dit il y a deux ans prendre "avec gravité et enthousiasme" ses missions au sein du 1er régiment de Spahis à Valence. Deux ans plus tard, au moment de partir, il fait le bilan entre fierté, tristesse et confiance.

Ce vendredi 16 juillet, le colonel Daviet laisse la place au colonel Marçais. Le chef de corps du 1er régiment de Spahis a vécu deux années riches à Valence. En novembre 2019, il a dû traverser avec son régiment une douloureuse épreuve : la mort du brigadier-chef Ronan Pointeau, tué au Mali dans une attaque terroriste. "C'est une épreuve de perdre un camarade, un frère d'armes. On surmonte cette épreuve par la cohésion et l'esprit de corps qui nous unit. C'est aussi un devoir d'accompagner la famille endeuillée. Depuis cette date, le régiment accompagne le papa, la maman, le frère et les grands-parents de manière différente en fonction du deuil", explique le colonel.

L'année suivante, à partir du mois de février et jusqu'en juillet 2020, il part dans le Sud du Liban et commande la force commander reserve. Sur place, 160 Spahis sont déployés dans cette zone tampon avec Israël pour faire du maintien de la paix sous l'égide de l'ONU. "C'était très exigeant mais une mission passionnante car on est plongé dans un territoire et un pays qui a beaucoup de lien avec la France", raconte Charles-Emmanuel Daviet.

Le chef de corps du 1er régiment de Spahis a voulu aussi mettre en avant la mémoire des soldats lors de la Seconde guerre mondiale qui se sont battus dans la Résistance : "J'ai voulu mettre à l'honneur les 33 compagnons de la libération qui ont servi sous le calot rouge des spahis de la France libre. Ce sont des figures exceptionnelles. Ils étaient de toutes origines et toutes convictions". Une crypte - un musée - en mémoire des Spahis morts pour la France a été inaugurée cette année.

Et pour la suite ?

Le colonel Daviet, après quelques jours passés dans les Alpes, prendra la direction de Paris. Il intègre l'état-major des armées pour s'occuper d'une partie du budget, celle qui concerne la préparation et l'emploi des forces (carburant, munitions, contrat de maintenance, ...).

Le colonel Erwan Marçais prend sa relève. Il était jusqu'à présent au bureau programmes et systèmes d'armes de l'état-major de l'armée de Terre, en charge de coordonner l'entrainement des forces terrestres, l'emploi et le soutien des équipements. Il connait bien le 1er régiment de Spahis puisqu'il a été chef du bureau opérations instruction de 2017 à 2019.

"Il a toutes qualités", sourit le colonel Daviet. "C'est une fierté de revenir dans un régiment aussi singulier et exceptionnel. C'est une vraie appréhension aussi de succéder à une personnalité importante qui a commandé de la plus belle des manière en mettant la barre assez haut dans de nombreux domaines. C'est une saine appréhension", réagit le colonel Marçais. Sur les dix-huit mois à venir, le colonel aura pour mission d'accentuer la formation sur les nouveaux matériels (chars notamment) de quatrième génération qui seront livrés en 2023.