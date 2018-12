"Le combat continue" : le public mitigé face à l’intervention de gilets jaunes avant le match de basket du MSB

Le Mans, France

Ils sont cinq à s’avancer sur le parquet d’Antarès, portant un gilet jaune, une demi-heure avant le début du match du MSB contre Murcie. Une prise de parole de deux minutes, réalisée en accord avec le club de basket et qui a pour but de renouer avec la population sarthoise.

C’est Thierry, membre des gilets jaunes qui ont bloqué la zone du Leclerc Fontenelles au Mans, qui s’exprime au nom des autres. Il a d’abord un mot pour les victimes de l’attentat de Strasbourg avant de s’adresser directement au public : "On voudrait remercier tous ceux qui nous ont soutenu sur les ronds-points, mais aussi s’excuser auprès des salariés à qui on a fait perdre leur temps et auprès des commerçants, lance t-il. Nous sommes tous des gilets jaunes, nous sommes apolitiques et le combat continue".

Au #Mans des gilets jaunes prennent la parole avant le match de basket @MSB_Officiel - Murcie pic.twitter.com/ABCYzXhMne — Mo Heuclin-Reffait (@Morgane_HR) December 12, 2018

Réactions mitigées dans le public

Dans les tribunes encore peu remplies d’Antarès, le discours est accueilli par des applaudissements. "C’est bien, ça permet de défendre le mouvement", estime Jean-Luc, qui les soutient depuis le début. "Ils n’ont pas à s’excuser, on les comprend aussi", renchérit Murielle.

Mais le discours n’a pas convaincu tout le monde. "C’est bien d’assumer la gêne qu’ils ont provoqué, mais ça m’agace qu’ils continue alors que des avancées ont été obtenues", explique Nellie, qui ne soutient plus les gilets jaunes. Assis plus bas, Mickaël reste amer. Le commerçant qui a huit employés dans son magasin au Parc Manceau a vu sa trésorerie fondre depuis le début du mouvement. Des excuses, "c’est hors sujet" lâche-t-il :

Pour nous, le tout, c’est que ça s’arrête. Là on va devoir licencier.

"Je ne suis pas sûr que les gilets jaunes aient mesuré toutes les conséquences économiques, ajoute un retraité qui regarde le mouvement de loin. Est-ce que ça va leur donner plus de pouvoir d’achat ? Je pense que non !". L'opération séduction n'a pas complètement fonctionné, mais pour Thierry, l'objectif n'était pas de convaincre sur le champ : "on va vers eux pour leur dire de revenir vers nous".