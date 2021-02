Le combat d'un agent handicapé du conseil départemental du Gard pour son droit à travailler dignement

Le combat d'un agent handicapé du conseil départemental pour son droit à travailler dignement. Mahdjoub Amri, est pharmacien départemental depuis 10 ans. Il est chargé d'alimenter en vaccins et médicaments les centres médico-sociaux du département. Il est malvoyant et se déplace très difficilement. En janvier 2020, il a du quitter son bureau du centre de Nîmes pour rejoindre les nouveaux bâtiments du conseil départemental situés le long du périphérique. Mais son nouveau lieu de travail est totalement inadapté à son handicap.

Quand il découvre son nouveau bureau en janvier 2020, Mahdjoub a l'impression de vivre un véritable cauchemar. Pour y accéder, il doit prendre un ascenseur, pousser de lourdes portes coupe-feu, badger en même temps. Impossible pour lui en raison de son handicap. Il ne peut même pas se rendre aux toilettes sans être accompagné. Une situation insupportable et inconcevable. Mahdjoub alerte sa hiérarchie, exerce un première fois son droit de retrait mais, en dépit des multiples échanges et réunions depuis plus d'un an, aucune solution satisfaisante selon lui n'a été trouvée, si ce n'est de lui conseiller de travailler de chez lui. Pour Mahdjoub un sentiment mêlé de colère et d'incompréhension : "Elle est où l'égalité de traitement ? Elle n'y est pas en ce qui me concerne. le département ne respecte pas l'engagement pour l'insertion des personnes handicapées".

Le travail à domicile n'est pas une solution

Un sentiment partagé par Claire Morvant, représentante CGT du personnel et élue au CHSCT, le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui l'accompagne dans son combat et qui n'hésite pas à parler de maltraitance : " C'est une situation grave car elle affecte moralement Mahdjoub. Pour nous, le travail à domicile qui a été largement évoqué ne constitue pas une solution. Il peut présenter un isolement et ce que nous souhaitons c'est que Mahdjoub dispose d'un poste de travail attitré, qu'il soit entouré d'une équipe et qu'il puisse travailler dans des conditions acceptables".

Le conseil départemental, que nous avons joint, a souhaité étudier plus précisément le cas de Mahdjoub Amri avant d'apporter une réponse à nos questions.