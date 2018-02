L'auteur de BD Fabien Vehlmann et sa femme se battent pour qu'un jeune migrant puisse rester en France. Depuis un peu plus d'un an, ils hébergent Fodé, chez eux, à Saint-Sébastien-sur-Loire, et ils l'aident à s'intégrer. Ils forment une vraie famille. Mais auujourd'hui, Fodé est menacé d'expulsion.

C'est l'histoire d'une rencontre. Celle entre l'auteur de BD nantais Fabien Vehlmann et de sa femme avec un jeune migrant, Fodé, qui a quitté la Guinée pour un avenir meilleur en France. Ce garçon, ils l'ont accueilli chez eux, ils l'ont aidé à faire des études, à s'intégrer. Mais aujourd'hui, Fodé est menacé d'expulsion. La préfecture a refusé de lui donner un titre de séjour. Alors Fabien Vehlmann a décidé de raconter leur histoire. Celle de la naissance d'une famille de cœur. Il est notre invité ce lundi à 8h15.

Sa mère le fait partir pour l'Europe avant de mourir quelques temps plus tard

Cette histoire, elle commence dans la douleur. Les parents de Fodé se séparent quand il est bébé. Son père l'éloigne de sa mère, mais il meurt quand il a cinq ans. Il est envoyé chez son demi-frère qui le bat et veut lui faire quitter l'école pour travailler. Il finit par retrouver sa mère qui décide de l'envoyer à l'étranger. Il entame donc le long voyage vers la France. Il est seul. Il voit mourir certains de ses compagnons de route. Il traverse la Méditerranée, alors qu'il ne sait pas nager, il arrive en Espagne où il est arrêté et il finit par atterrir à Nantes, un peu par hasard.

Fodé va au lycée, mais il n'a pas d'argent pour payer la cantine

Fodé rencontre Fabien Vehlmann lors d'un atelier d'écriture. L'adolescent a envie de raconter ce qui lui est arrivé. Il est doué même s'il a quelques problèmes de syntaxe. L'auteur de bande-dessinée le repère, le fait travailler, le retrouver régulièrement pour le faire progresser. Petit à petit, il découvre dans quelles conditions vit le jeune migrant. Il est hébergé dans une petite chambre d'hôtel qu'il partage avec un autre garçon qui passe sont temps au téléphone. Fodé a repris ses études après un an et demi d'interruption. Il est au lycée. Mais il n'a pas d'argent pour se payer la cantine. Au bout de quelques mois, Fabien Vehlmann et sa femme, Géraldine, décident de l'accueillir chez eux.

Je crois qu'ils n'avaient pas prévu d'héberger un migrant chez eux. Et moi, je ne m'attendais pas à avoir une famille un jour

"Ça a été une coïncidence. Je crois qu'ils n'avaient pas prévu d'héberger un migrant chez eux. Et moi, je ne m'attendais pas à avoir une famille un jour parce que je n'en ai presque jamais eu", confie Fodé. Parce que Fabien et Géraldine ne font pas que l'héberger. Ils lui paient des cours particuliers pour l'aider à rattraper son retard au lycée, ils l'aident à apprendre les codes de la vie en France, à s'intégrer. De son côté, Fodé s'accroche pour les remercier. "Je leur disais tout le temps : j'aurai le bac ! Même s'ils en doutaient. C'était ma seule façon de les remercier". Et son bac, Fodé le décroche. Il le décroche même avec la mention assez bien. Toute la famille le félicite : les cousins, les grands-parents... Tous considèrent Fodé comme le fils de Fabien et Géraldine, eux qui n'ont pas d'enfant.

Si je fais des bêtises, si j'ai besoin de conseils, ils sont là

Le jeune homme poursuit ses études en BTS, avec toujours à ses côtés Fabien et Géraldine. "Ils portent vraiment sur moi le regard de parents sur leur enfant. Si je fais des bêtises, si j'ai besoin de conseils, si je dérape, ils m'aident de la façon dont j'ai besoin". Petit à petit, Fodé se fait des copains. Il a presque la vie normale d'un garçon de 18 ans même s'il reste très discret sur son histoire. Beaucoup de ses amis pensent qu'il est adopté et pas question pour lui de se vanter de vivre avec le scénariste de Spirou et Fantasio, bien au contraire.

Peut-être que ce n'est pas légalisé, mais, dans mon cœur, c'est ma famille

Fodé commence donc doucement à construire sa vie en France. Mais, à la mi-janvier, la décision de la préfecture de Loire-Atlantique vient remettre en cause tous ses espoirs. Elle lui refuse un titre de séjour. Fodé est un migrant économique. Il n'est pas en danger en Guinée. "Ça fait tout tomber à l'eau. Je ne sais pas comment le dire, mais ça fait tout tomber à l'eau". Son visage se ferme. Ses deux parents sont morts, il n'y a plus personne pour lui là-bas. "Je ne sais pas où je vais repartir. Je ne sais pas". Surtout, il ne s'imagine pas devoir vivre loin de sa famille française. "Peut-être que, sur le papier, ce n'est pas famille. Ce n'est pas légalisé. Mais moi, dans mon cœur, c'est ma famille".

Fabien et Géraldine Vehlmann ont déposé un recours suite à cette décision de la préfecture. Il doit être examiné dans les 3 mois.