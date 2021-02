Le combat d'un fils pour l'instauration d'un droit de visite pour les familles des malades du Covid

Une tristesse infinie et une grande colère. Tels sont les deux sentiments qui animent toujours Laurent Frémont, le fils de Dominique Frémont, un ancien chirurgien de Carpentras décédé des suites de la Covid il y a quelques semaines dans une clinique d'Aix-en-Provence. Laurent Frémont - pas plus que sa famille - n'a pas été autorisé à approcher son père pour partager ses derniers instants de vie, pour lui faire ses adieux, ni pour le saluer une fois décédé. "On nous a volé sa mort", accuse aujourd'hui le jeune homme toujours sous le choc.

C'est une question d'humanité et de civilisation" : Laurent Frémont

Laurent Frémont s'attend à ce que le deuil soit encore plus difficile à faire dans ses conditions. Il a donc décidé de transformer sa douleur en énergie au service des familles et en hommage à son papa, parti trop tôt et dans la plus grande solitude. Il dénonce "l'irresponsabilité et l'inhumanité" de certains gestionnaires d'établissements de santé et il lance un appel au gouvernement. Laurent Frémont réclame désormais l'instauration "d'un droit opposable aux visites, que les familles pourraient solliciter auprès d'un juge des référés, dans l'urgence pour faire valoir leurs droits." Le combat d'un fils, partagé par de nombreuses familles depuis le début de la pandémie.

Laurent Frémont : "on m'a volé la mort de mon papa" Copier

Laurent Frémont : "on ne peut laisser des gens mourir dans la solitude des plus absolue" Copier