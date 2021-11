Le combat d'un Rouennais de 23 ans pour obtenir un statut de victime pour les familles de féminicides

IL a fallu beaucoup de temps à Antoine pour surmonter l'horreur et pouvoir en parler. Aujourd'hui, il a décidé de faire de son histoire un combat. Investi au sein de l'UNFF, l'union nationale des familles de féminicides, il réclame un statut pour ces enfants abandonnés, selon lui, face au drame.

Pas d'accompagnement psychologique, pas de prise en charge de l'Etat

C'est le 6 mars 2013 que la vie d'Antoine se brise. Ce jour-là, à Ymare, sa maman est tuée par son compagnon qu'elle a décidé de quitter. Elle laisse 3 garçons : Antoine âgé alors de 14 ans, son frère Mathieu âgé de 12 ans et le petit Paul, le fils du meurtrier âgé de seulement 6 ans.

Vous avez perdu votre mère, c'est bon maintenant il vous reste votre papa encore"

Près de 10 ans après, Antoine se confie. Son frère Mathieu et lui ont eu la chance d'avoir leur papa pour les entourer et les accompagner mais le Rouennais dénonce aujourd'hui l'absence d'accompagnement de la justice et de l'Etat. "Il n'y a aucune prise en charge psychologique, personne pour nous demander comment on allait. On nous a dit "vous avez perdu votre mère, c'est bon maintenant il vous reste votre papa encore" et ça c'est insupportable". Plus insupportable encore, l'abandon dont a été victime son petit frère Paul.

J'ai l'impression vraiment aujourd'hui d'avoir tué ma mère, j'ai l'impression que je suis coupable"

Au décès de la maman des trois garçons, son ex-conjoint a été placé en détention provisoire mais il a gardé l'autorité parentale, c'est lui seul donc qui a fait les choix pour le jeune Paul confié aux grands-parents paternels. Pour la famille de la victime, rien à dire, juste un droit de garde un week-end sur deux et c'est insupportable pour Antoine : "J'ai l'impression vraiment aujourd'hui d'avoir tué ma mère, j'ai l'impression que je suis coupable".

Depuis, le père de Paul a été reconnu coupable du meurtre de sa compagne, il a été condamné à 23 ans de prison et son fils va dormir avec lui de temps en temps le week-end. Une situation qui inquiète son frère Antoine pour qui le suivi psychologique est trop léger et l'accompagnement familial inexistant. Antoine se soucie aussi des conséquences pour son petit frère âgé aujourd'hui de 14 ans : "il est élevé par la famille de son père et vit la même éducation et j'ai peur qu'il ait cette relation à la femme qui est dénigrée".

Un statut pour les familles de féminicides

Fort de son expérience, Antoine a donc décidé de rejoindre l'UNFF, l'union national des familles de féminicides, et de se battre pour que ces familles, les enfants orphelins de mère, et de père aussi parfois, aient un statut de victime, comme pour les victimes d'attentats. Il réclame une prise en charge psychologique solide, un accompagnement au sein des familles ou des structures d'accueil car "on ne demande jamais aux enfants comment ils vont alors qu'ils ont des choses à dire".

Essentielles également selon lui, la suspension de l'autorité parentale pour le père mis en cause pour meurtre et la prise en charge du nettoyage de la scène de crime, aujourd'hui aux frais des familles de victimes.

Une pétition est lancée sur change.org

Pétition · Enfants et familles de féminicides, nous demandons la création d'un statut de victime ! · Change.org