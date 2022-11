Le combat d'une maman de Juvigné pour son fils suicidaire

Il y a un manque criant de psychiatres et de pédopsychiatres en Mayenne. Selon Force Ouvrière, il faudrait 6 psychiatres de plus au Centre Hospitalier de Laval. En pédopsychiatrie même problème : 5 lits ont fermé ces derniers mois, il n'en reste que 3 dans tout le département. Alors bien évidemment, impossible de prendre en charge tous les patients. Pascalie habite Juvigné, son fils Owen a 16 ans et demi, il est suicidaire, 6 tentatives en quelques mois, la dernière c'était le dimanche 13 novembre : "J_e suis fatiguée, et je me sens impuissante. Mon fils n' a plus aucune prise en charge psychiatrique_ par manque de médecins, jusqu'au 14 mars, il était pris en charge en pédopsychiatrie à laval, ça se passait très bien, mais à partir de 16 ans, il doit passer en psychiatrie adulte, et comme il n'y a pas assez de médecin, et bien il ne voit plus personne."

"Il a un traitement très lourd, il prend 8 à 10 médicament par jour, un médecin et une infirmière m'ont dit que son traitement n'était pas adapté et qu'il devrait être hospitalisé"-Pascalie , la maman d'Owen, un jeune adolescent suicidaire

Un sentiment d'abandon

Pascalie a l'impression d'être totalement abandonnée : "personne ne m'écoute. Dimanche dernier, Owen a fait une nouvelle tentative de suicide, il a pris des médicaments, les pompiers sont venus le chercher, il est allé en pédiatrie, mais ils ne pouvaient pas le garder. On me dit qu'il a des troubles, mais qu'on ne peut pas poser de diagnostic avant ses 18 ans. Mon fils est très mal depuis qu'il a 3 ans. Mon quotidien, c'est de l'angoisse, on vit au jour le jour, quand on se lève le matin on se demande ce qui va se passer aujourd'hui, est-ce qu'Owen va être calme, est-ce qu'il va être comme les autres enfants? est-ce qu'il va se faire mal. est-ce qu'on va pouvoir dormir ce soir, est-ce qu'il sera encore vivant ce soir?"