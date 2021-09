Le combat d'une maman gardoise pour que son fils atteint d'une maladie rare soit accompagné à l'école

Tous les ans, Émilie Allegrini monte des dossiers pour que son fils Robin ait un ou une auxiliaire de vie scolaire. Robin a 8 ans et souffre de trouble de l'attention avec hyperactivité et de dysphasie. Il doit être accompagné 18 heures par semaine mais il ne lui a été accordé que 6h.

"C'est un enfant qui a besoin d'être accompagné constamment. Il peut suivre une scolarité normale et s'en sortir avec brio mais pour ça, il faut qu'on l'aide" défend Émilie Allegrini, cette maman qui se bat depuis des années pour son fils. Robin a 8 ans, il étudie à l'école primaire de sa commune, à Clarensac, à l'ouest de Nîmes. L'enfant est atteint d'une maladie rare. Il souffre de trouble de l'attention avec hyperactivité et de dysphasie. C'est pour cela qu'il a besoin d'une auxiliaire de vie scolaire pour l'accompagner 18 heures par semaine. La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) les lui a accordées. Mais le service du gouvernement dédié "aux enfants porteurs d'un handicap pour l'inclusion scolaire", l'Ecole inclusive, a accepté de lui apporter seulement 6 heures d'accompagnement par semaine. C'est inadmissible pour Emilie Allegrini : "quand on leur parle d'enfant, eux vous répondent budget."

Les parents de Robin font des dossiers tous les ans pour qu'il soit correctement accompagné; Copier

"Pourquoi mettre un enfant handicapé à part à cause de son handicap ?" - Émilie Allegrini, maman de Robin

Après cette décision, le combat de cette mère continue. "Robin sera seul. Il ne pourra pas écrire ni apprendre ce que l'école est censée lui apprendre" se désole Émilie Allegrini. Chaque année, elle monte des dossiers pour que son fils soit accompagné à l'école. Là, elle envoie des mails aux différentes instances politiques.

La maman de Robin, Emilie Allegrini souhaite seulement que son fils puisse suivre une scolarité comme les autres enfants. Copier

Le Sénateur du Gard, Monsieur Burgoa a entendu ses plaintes. Il remontera, auprès de la Ministre en charge des personnes handicapées, Sophie Cluzel, les difficultés rencontrées par les parents comme Emilie autour de l'accompagnement par un auxiliaire de vie scolaire pour les enfants en situation de handicap.