Anthy-sur-Léman : le combat d’une mère pour comprendre ce qui est arrivé à son fils disparu en montagne en 2015

Haute-Savoie, France

Un épais classeur bleu est posé sur la table. Hélène Bariot y conserve précieusement tous les articles de presse et tous les documents relatifs à la disparition de son fils. "Fin août 2015, Cyril est parti pour une semaine de vacances dans le secteur de La Grave (Hautes-Alpes)", explique cette mère de famille qui réside à Anthy-sur-Léman. "Il a été vu pour la dernière fois le 30 août au col des Ruillans." Depuis, plus rien. La thèse de l’accident de montagne est largement privilégiée par les gendarmes mais le corps de Cyril, 47 ans et sertisseur de pierres précieuses à Excenevex, n’a jamais pu être localisé.

"Ne pas savoir ce qui lui est arrivé, c’est ce qui est le plus dur", reconnait Hélène Bariot. Chute accidentelle, enlèvement, assassinat… "Même si la piste de l’accident est la plus plausible, avec une disparition comme ça on fait des tas de suppositions." Alors depuis près de quatre ans, elle remue ciel et terre pour essayer de comprendre. Hélène a créé une association (Retrouvons Cyil), payé des recherches et chaque été, avec des amis de son fils et des bénévoles, elle retourne à La Grave. "Nous voudrions trouver au moins un indice comme son sac ou quelque chose qui permette de dire : voilà, il est bien dans la montagne."

Je me demande ce qui lui est arrivé, je me fais des films sans arrêt." - Hélène Bariot

Ecoutez Hélène Bariot. Copier