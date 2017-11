Le combat d'une petite commune du Vercors contre le groupe mayennais Lactalis

Le maire de St-Just-de-Claix, en Isère, en a ras-le-bol de la pollution de la rivière provoquée par le rejet des effluents d'une usine appartenant au leader mondial du lait.

A St-Just-de-Claix, l'histoire commence en 2012. Lactalis rachète l'Etoile du Vercors, une usine qui emploie une centaine de personnes sur la commune et qui fabrique le célèbre "Saint-Marcellin", au coeur du parc naturel du Vercors. Mais, depuis le début des années 2000, l'entreprise pollue l'Isère en y rejetant ses eaux usées, l'équivalent d'une pollution générée par une ville de 10.000 habitants !

Une situation illégale qui perdure depuis le rachat de la société par le groupe mayennais. Car Lactalis ne veut pas se raccorder au réseau public d'assainissement souhitant construire sa propre station d'épuration, ce que refuse Joël O'Baton, le maire de St-Just-de-Claix. Un élu qui se sent impuissant et abandonné par les pouvoirs publics et il s'en explique au micro de nos confrères de France Bleu Isère : "je suis un peu découragé, je suis plus inquiet sur les rejets de produits de nettoyage que ceux provenant du lait, ça on ne le voit pas et je ne sais pas l'impact que ça peut avoir. Je demande donc à l'Etat de prendre ses responsabilités dans ce dossier. Moi, en tant que maire, je dresse des PV pour des particuliers qui n'ont pas des assainissements aux normes et devant une entreprise de cette importance on baisse les bras. Je me pose des questions".

La Préfecture de l'Isère assure, pour sa part, qu'elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour résoudre ce problème, notamment en se posant en médiateur entre la commune et Lactalis. Contacté, le responsable de la communication du géant laitier mayennais indique que Lactalis va trouver une solution mais "ne rajoutons pas de la polémique à la polémique" conclut-il.

Cet été, à Retiers en Ille-et-Vilaine, la station d'épuration de l'usine Lactalis avait connu une sévère défaillance qui avait provoqué une grave pollution de la rivière La Seiche. Le groupe laitier avait fait son mea-culpa et assumé pleinement ses responsabilités. Lactalis a prévu de tout financer rétablir le milieu naturel du cours d'eau où des milliers de poissons avaient trouvé la mort.