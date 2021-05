Le combat de Benjamin pour intégrer les pompiers du Doubs

Et si la solidarité des internautes permettait à Benjamin d'être embauché auprès des pompiers du Doubs ? Une pétition a été lancée pour lui permettre de poursuivre sa mission au sein du SDIS 25 à Montbéliard.

Handicapé à 80% à la suite d'un grave accident de la route en 2015, Benjamin Piolet vient d'effectuer un contrat aidé de 24 mois au sein des pompiers de Montbéliard. Mais son contrat a pris fin la semaine dernière.

Il a participé au développement d'une application

Pendant ces deux ans, le jeune homme a contribué "au développement d'une application qui gère la disponibilité des pompiers pour les interventions". Une expérience qui l'a enthousiasmé et qu'il souhaite poursuivre au sein du SDIS.

Un ami d'enfance, Bastien Marchand, a eu l'idée de cette pétition "pour faire bouger les choses". La pétition est lancée sur "mesopinions.com". "Il a la passion d'être pompier ! Suite à son accident, il a tout fait pour revenir dans l'univers des pompiers. Ce travail lui tenait à cœur et il était utile au sein de la caserne. Une pétition, c'était le seul moyen de toucher un maximum de monde et de réunir les gens", explique Bastien. La pétition comptabilise à l'heure actuelle 25 000 signatures.

Des propositions d'embauche au SDIS 25 lui ont été faites

Du côté du service départemental d'incendie et de secours, on explique que le poste que Benjamen a occupé était taillé pour le temps de ce contrat aidé, mais il ne peut pas être pérennisé aujourd'hui. "Ce poste n'existe pas. Benjamen le savait. Mais on ne lui a jamais fermé la porte", explique le contrôleur général Stéphane Beaudoux, qui commande les pompiers du Doubs. "Nous lui avons déjà fait deux propositions. Et si à l'avenir, un poste correspond à ses aspirations, on regardera avec bienveillance sa candidature. Il n'est pas à la rue".

Le contrôleur Beaudoux ajoute que l'ancien patron de Benjamen dans les espaces verts est en train de lui proposer un poste adapté. "Si cette démarche n'aboutit pas, nous sommes prêts à solliciter une nouvelle prolongation de son contrat aidé" conclutStéphane Beaudoux.

Le syndicat Force Ouvrière du SDIS estime de son côté que l'intégration de Benjamin dans son poste actuel constituerait un beau geste de solidarité.