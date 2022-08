Le combat pour l’instruction en famille sur le terrain judiciaire à quelques semaines de la rentrée

Certains préparent déjà la rentrée en allant acheter les cahiers et les cartables. Mais dans l’académie de Toulouse, des centaines de familles ne savent pas ce qu’elles feront à la rentrée. Des familles qui jusqu’ici faisaient l’école à la maison. Une pratique qui s’appelle IEF instruction en famille selon les termes de l’éducation nationale.

Mais le gouvernement a décidé de réguler l’IEF à partir de la rentrée. Depuis la loi contre le séparatisme (publiée en aout 2021), une loi votée pour conforter les principes de la République, les réglés de l’école à la maison ont changé. Avant les familles devaient déclarer ce choix puis elles étaient contrôlées. Maintenant ces familles sont soumises à autorisation.

Audiences devant le tribunal administratif

Et le problème, c’est que le rectorat de Toulouse n’accorde que très peu le droit à cette IEF. Dans l’académie de Toulouse, tous les nouveaux dossiers sont recalés. Ce serait même parmi les académies les plus restrictives en France sur le sujet. Les familles ont donc décidé de déposer des recours devant le tribunal administratif. Les dossiers de deux familles tarnaises seront notamment examinés ce mardi 2 aout. Le Tarn qui compte environ 200 enfants qui suivent l’IEF et un collectif très actif nommé Le NonSco’llectif.

Reportage sur le combat du Le NonSco’llectif dans le Tarn. Copier

Ces familles qui demandent l’autorisation de l’instruction en famille avance le motif de "situation propres à l'enfant". D’autres motifs comme la pratique d’un sport, d’un art, l’itinérance où un motif de santé peuvent aussi être pris en compte. Environ 62.000 suivent l’instruction en Famille en France soit à 0,4% des enfants en âge d’être scolarisés. Des chiffres qui ont largement augmenté après le confinement mais aussi avec l’obligation de la scolarisation des enfants à 3 ans en 2019. ( contre 6 ans auparavant.)

Discriminations

Les enfants qui ont eu l’accord de l’IEF avant ce printemps pourront poursuivre jusqu’en 2024 par dérogation. Alors Jalil est un papa aujourd'hui totalement désemparé. Une de ses filles suit l’école à la maison. La seconde a demandé à le faire mais on vient de lui refuser. Et le tarnais ne comprend pas. Il est comme beaucoup de famille condamné à un recours devant le tribunal administratif.

Jalil, désemparé face à la discrimination dans sa fratrie. Copier

Le collectif rappelle qu'en France, ce n’est pas l’école qui est obligatoire, mais l’instruction. Les familles qui font le choix de l'IEF sont soumises à des contrôles annuels de l’Éducation Nationale. Une nouvelle règle alors que leurs familles étaient même très contrôlées raconte Agnès, maman de trois enfants de 6, 9 et 12 ans.

Agnès témoigne sur les contrôles pourtant très sérieux pour les familles Copier

Les familles du collectif ont lancé une cagnotte pour soutenir tous ceux qui ont lancé une procédure judicaire.