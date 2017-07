Le combi Volkswagen, mythique véhicule des années 70, a toujours la côte !

Né en 1950, le combi Volkswagen connaît aujourd'hui une nouvelle jeunesse. L'entreprise Serial Kombi, lancée il y a 18 ans, en a fait son fond de commerce avec la vente de pièces détachées pour combis. Aujourd'hui, elle emploie 17 salariés et a récemment déménagé dans un nouvel hangar.

Au bout de la route de Chambéry, l'entreprise Serial Kombi se dresse dans son bâtiment neuf de 1 100m². Elle y entrepose près de 6 000 références de pièces pour combis volkswagen qu'elle vend également sur sa plateforme internet. Jean-Luc Faure, l'un des co-dirigeants y explique recevoir des commandes venues de l'international : "Nos clients sont souvent français mais on reçoit des demandes de partout dans le monde, États-Unis, Canada, Asie, Afrique, Australie, on en a même eu d'Afghanistan".

Serial Kombi expédie environ 100 colis par jour à des particuliers surtout. Le marché du combi Volkswagen a d'ailleurs explosé depuis les débuts de l'entreprise en 1999 à tel point qu'aujourd'hui la boîte connaît une croissance annuelle de l'ordre de 15% avec un chiffre d'affaire de 3,3 millions d'euros.

"Le combi Volkswagen, c'est vraiment un véhicule pour n'importe qui" - Gérald Tourneur, directeur marketing

Gérald Tourneur, le directeur marketing de l'entreprise l'explique aisément : "C'est un véhicule qui coûte beaucoup moins cher qu'un camping-car par exemple et qui offre les mêmes fonctionnalités tout en étant plus compact. Le combi Volkswagen, c'est un état d'esprit. Quand on s'installe derrière le volant, on est de suite en vacances, pas besoin d'attendre d'arriver à destination". Leur clientèle est variée : de l'étudiant qui veut partir en virée avec ses amis dans son nouveau combi, à la famille qui souhaite voyager confortablement jusqu'au retraité désireux de renouer avec la voiture de son enfance, la gamme de prix est suffisamment large pour toucher un public important. "C'est vrai que pour des modèles de collection, ça peut chiffrer vite, mais des modèles moins convoités sont très accessibles", souligne Gérald Tourneur. Aux États-Unis, lors d'une vente aux enchères, un modèle s'est tout de même vendu pour plus de 300 000€.

Les photos de l'entreprise Serial Kombi

Dans son nouveau bâtiment, l'entreprise entrepose jusqu'à 6 000 références différentes de pièces pour combi Volkswagen. © Radio France - Paul Bohec

Ce combi Volkswagen de 1976 offre les mêmes fonctionnalités qu'un petit camping-car. © Radio France - Paul Bohec

L'intérieur du combi avec une kitchenette, un frigo et des couchettes. Le toit est décapotable pour qu'il y ait davantage de place. © Radio France - Paul Bohec