Le comité départemental handisport de Côte-d'Or a besoin de nous pour financer son matériel

"C'est bien ici, on peut faire du hand, du basket, plein de choses, et le matériel est très bien !" Du haut de ses -presque-10 ans, Anatole enfourche une Petra, une sorte de tricycle sans pédalier qui lui permet de traverser le gymnase à toute vitesse. "Tu pousses avec tes pieds comme ça" commente le petit garçon qui a du mal à marcher. "On peut prendre des virages et ça va plus vite qu'en fauteuil" sourit-il.

Le comité départemental handisport aimerait bien acheter deux nouvelles "Pétra", mais n'en aurait plus les moyens.

Cet organisme accompagne 411 jeunes sportifs en situation de handicap dans le département, mais il est confronté à une baisse des subventions des collectivités. Selon le président de ce comité, la subvention versée par le Conseil départemental a par exemple baissé de 11.000 euros cette année.

Le comité départemental Handisport intervient dans 30 clubs de Côte-d'Or © Radio France - Olivier Estran

20.000 euros pour huit fauteuils handisports

"Une "Pétra" ça coûte plus de 3.000 euros" souligne Laure Vayer, professeure de sport pour les jeunes enfants. "Et si on veut acheter huit nouveaux fauteuils handisport, cela donne une facture de 20.000 euros. Les équipements adaptés sont assez onéreux. Même pour un kit de Boccia, une variante handisport de la pétanque, c'est tout de suite 360 euros" détaille la jeune femme. "Si on a besoin de matériel, c'est parce que nos effectifs progressent: en 2018, le comité départemental Handisport intervenait dans 14 clubs, aujourd'hui on accompagne 30 clubs à travers le département."

Le comité départemental handisport lance même le défi d'arriver à financer un minibus adapté aux transports des sportifs en fauteuil. Ce genre de véhicule coûte 50.000 euros. L'organisme ne met pas de date limite pour sa cagnotte ouverte sur HelloAsso , mais aimerait pouvoir commencer à s'offrir du nouveau matériel avant l'été.

Une "Petra" coûte plus de 3.000 euros © Radio France - Olivier Estran