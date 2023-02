Le Comité national contre le tabagisme réclame l'interdiction des arômes dans les cigarettes électroniques

Dans les conclusions d'une étude menée pendant trois ans, le Comité national contre le tabagisme (CNCT) réclame l'interdiction des arômes dans les cigarettes électroniques. Le CNCT, dans une étude publié ce lundi révélée par nos confrères de franceinfo, appelle les autorités à mieux encadrer la vente de ces produits.

Le caractère addictif est minimisé

Dans son étude, le CNCT dénonce l'apparition de produits commercialisés de manière illicite, et la multiplication des dérivés du tabac, portée par la démultiplication des arômes. Ces produits insistent sur leur dimension récréative et minimisent leur caractère addictif et toxique, selon le CNCT, cela joue "un rôle central dans la normalisation de la nicotine".

Interdire les arômes autres que le tabac

Le CNCT regrette également que les industriels s'appuient sur les réseaux sociaux pour faire la promotion de leurs produits dont ils déclinent les goûts à l'infini afin d'attirer une population plus jeune.

Le Comité national contre la tabagisme réclame l'interdiction des arômes autres que le tabac pour la totalité des produits contenant de la nicotine et plaide pour un meilleur encadrement de la vente de ces produits au détails afin d'en limiter l'accessibilité.