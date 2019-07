Ultime répétition du défilé motorisé du 14 juillet, dirigé cette année par le commandement de la logistique basé à Lille

Brétigny-sur-Orge, France

Pour la première fois cette année, la partie motorisée du défilé militaire du 14 juillet est organisée par le Commandement de la Logistique, une unité militaire de l'Armée de Terre française basée à Lille. Une vingtaine de Lillois seront donc en tête de cette partie du défilé sur les Champs-Elysées ce dimanche 14 juillet. Toute la semaine ils ont répété avec 500 militaires à bord des 196 véhicules du défilé à la base aérienne de Brétigny-sur-Orge, dans l'Essonne.

C'est le Général de division Jean-Marc Bacquet, qui commande depuis 2016 le "Commandement de la Logistique des forces terrestres", stationné à Lille, qui est en charge de ce défilé. Son rôle consiste à organiser et préparer cet événement avec l'appui de son état-major: contrôler la vitesse (14 km/h) entre des véhicules très différents, leur place dans le défilé, leur bon entretien ainsi que les tenues des hommes et le salut au président de la République. Quatre répétitions sont organisées chaque jour depuis le lundi 8 juillet.

Répétition du défilé motorisé du 14 juillet 2019, sur la base aérienne de Brétigny-sur-Orge (Essonne). Cette année le défilé est ouvert par le commandement de la logistique basé à Lille. © Radio France - Emma Sarango

Ce cortège motorisé, qui clôturera le défilé de la Fête Nationale avec les cavaliers de la Garde Républicaine, sera visible sur les Champs-Elysées à partir de 11h30 et mettra une vingtaine de minutes à descendre l'avenue. Le public pourra y (re)découvrir un échantillon de tous les équipements de l'Armée de Terre: des chars Leclerc, des Petits Véhicules Protégés (PVP), des porte-engins de l'armée, des Peugeot P4 (un véhicule léger), des Véhicules blindés de combat d'infanterie (VBCI), des véhicules légers de reconnaissance et d'appui (VLRA), des véhicules logistiques pour mettre à l'honneur le Commandement de la Logistique de Lille, et pour la première fois des motos des unités de circulation routière.

Deux officiers à bord d'un VLRA (véhicule léger de reconnaissance et d'appui) à bord duquel le général lillois Jean-Marc Bacquet ouvrira le défilé. Le président Macron remontera aussi les Champs-Elysées à bord d'un VLRA. © Radio France - Emma Sarango

Pour son quatrième défilé, le Général de division Jean-Marc Bacquet s'attend à ressentir une émotion unique: " C'est les Champs, la plus belle avenue, y a du monde, et chez nous du bon stress et de la fierté. On ne compte plus les selfies !"

Au sein des forces terrestres de l'Armée de Terre (c'est à dire sa partie opérationnelle), le Commandement de la Logistique est chargé d'assurer la préparation des unités logistiques qui partent en opération. Elle est par ailleurs l'agence de transport de l'Armée de Terre, qui organise les voyages des camions de l'Armée de Terre. Elle compte à Lille où se situe son Etat-Major une centaine d'hommes installés dans les locaux de la caserne Kléber dans le Vieux-Lille.