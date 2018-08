Dd at French Wikipedia

Nîmes, France

Que ne ferait-on pas pour voir les croquos affronter l'Olympique de Marseille dimanche soir au stade des Costières à Nîmes? 50 km à pied. C'est Laurent Paganelli qui s'est lancé ce défi via son compte Twitter. Le célèbre commentateur sportif a décidé de se rendre au match à pied depuis Avignon où il habite.

Allez c’est parti !!!! J-4 !!! Je pars en courant pour @nimesolympique dimanche soir ⚽️ je ferais des escales je pense 😂 #LeFootResteUnJeupic.twitter.com/M2BkntwCTd — Laurent Paganelli (@LaurentPaganel1) August 15, 2018

10 km par jours pendant quatre jours

Depuis mercredi 15 août, il marche 10 km par jours environ pour pouvoir être à l'heure pour commenter le match dimanche soir pour Canal +. "Ma femme me suit en voiture parce qu'elle a peur que je fasse une syncope à cause du soleil", explique le quinquagénaire.

Point route !!!! On est pas là pour être ici 😂 la bise à tous @nimesolympique#costierespic.twitter.com/2BwWqs53NR — Laurent Paganelli (@LaurentPaganel1) August 16, 2018

Pas question non plus de dormir à la belle étoile, tous les soirs il rentre dormir à la maison pour se reposer et le lendemain sa femme le redépose à la fin de l'étape de la veille.

Un passionné de Nîmes

Mais les kilomètres il faut quand même les faire par ces températures estivales. Mais quand on aime on ne compte pas. Laurent Paganelli a connu Nîmes dans l'ancien stade Jean Bouin d'abord comme spectateur avec son père quand il était jeune, puis en tant que joueur pendant sa carrière professionnelle.

"C'était un endroit mythique parce qu'il y avait une ambiance de folie. J'ai été bercé là-dedans", se souvient l'ancien joueur de l'Olympique avignonnais, du FC Grenoble, du SC Toulon et de l'AS Saint-Etienne. "C'était un rêve que d'y jouer et ça va être un rêve que d'y commenter", conclue t-il.