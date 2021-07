Le commissariat d'Orléans améliore son accueil pour les victimes de violences sexuelles ou conjugales

C'est un dispositif qui a déjà été testé dans le département de la Sarthe : le TAC, le Tableau d'Accueil Confidentialité, va s'étendre désormais à tous les commissariats de France. Il repose sur un système de code couleurs. A Orléans, il est place depuis ce jeudi matin.

File bleue ou Orange selon sa situation

Dès la porte d'entrée du commissariat central d'Orléans, un tableau permet à la personne qui se présente de se diriger dans la file qui correspond à sa situation : Orange pour des faits de violences sexuelles, conjugales ou intrafamiliales ou des atteintes sexuelles. Bleu pour toutes les autres infractions.

Lorsque la victime se présente ensuite au guichet d'accueil, le policier de permanence n'a plus besoin d'interroger la victime sur le motif de sa démarche. Cela permet une plus grande confidentialité. Il est parfois difficile pour les victimes de violences sexuelles d'exposer leurs situations au vu et su de tout le monde et de répéter plusieurs fois les motifs de leur venue. Le dossier ne sera pas plus vite traité qu'actuellement mais c'est la garantie d'un meilleur accueil et d'un plus grand respect des victimes.

Pour la Police Nationale, l'accueil des victimes est aujourd'hui une priorité, notamment celles victimes de viols ou de violences conjugales. Depuis quelques années, les policiers sont d'ailleurs mieux formés à écouter ces victimes là et à enregistrer leurs plaintes.