Le commissariat de Firminy va enfin bénéficier de renforts d'ici à la fin de cette année

La situation devenait urgente, outre les 7 policiers manquants aujourd’hui pour assurer les missions sur ce secteur, le ministère de l'intérieur prévoyait 9 départs supplémentaires avec des mutations au mois de septembre prochain.

Le préfet de la Loire cette semaine a confirmé que des policiers tout juste sortis de l'École de Police seraient bien affectés en priorité sur le secteur en trois vagues successives entre Septembre et Décembre pour compenser au moins les 9 mutations.

Les explications de Jean Baptiste Constant, le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire.

Le préfet se bat tous les jours pour que non seulement on soit à moins 7 mais qu on revienne a zéro qu on revienne aux 76 fonctionnaires de police qui doivent être présents sur la vallée de l'Ondaine . Jean Baptiste Constant .