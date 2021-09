Le commissariat de Limoges fait le plein de nouvelles recrues

C'était une promesse du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, au mois de janvier durant une visite officielle à Limoges : doter ce commissariat de moyens humains supplémentaires. En tout, 16 policiers sont arrivés à Limoges, portant les effectifs des policiers limougeauds à 287 au 1er janvier 2022 contre 274 au 1er janvier 2021. Soit 13 policiers supplémentaires, une fois soustraits les mutations et les départs en retraite.

Parmi les nouveaux arrivants, des policiers expérimentés, comme Myriam, 45 ans, originaire de la Vienne. Elle a 24 ans d'ancienneté dans la police. Après une école de police à Saint Malo, en Bretagne, puis un passage obligé en région parisienne pendant 4 ans. Mutée à Poitiers pendant 19 ans., elle y a acquis une spécialité au centre d'information et de commandement à l'état major l'organe de réception et de distribution des appels au 17. "Ca tombe bien, mon poste est tout trouvé à Limoges", se réjouit la policière qui apprécie la "bonne ambiance" du commissariat.

Quatre recrues tout juste sorties d'école

En effet, le commissariat de Limoges "manquait cruellement d'effectifs dans des unités bien spécifiques comme une salle de commandement", souligne le major de police Olivier Carvenec, "soulagé" d'accueillir ces nouvelles recrues. Parmi elle, quatre sortent tout juste de l'école de police. Arrivés en août, ces jeunes policiers commencent déjà à exercer, notamment dans des secteurs où il y avait un manque d'effectifs, comme "les quartiers de La Bastide et Beaubreuil".

"Du contrôle routier, des prises de contact avec les usagers, les commerçants pour voir si tout se passe bien, des opérations anti-stups dans les cités", les premières semaines ont été riches pour Damien, un Toulousain de 25 ans. "C'est une ville moyenne, donc on ne s'ennuie pas au niveau du travail, on est beaucoup en extérieur et le rythme est bon", note la jeune recrue.

"Les collèges sont très patients et très pédagogues", ajoute Océane, 23 ans, elle aussi en statut de stagiaire pour un an, après sa sortie de l'école de police de Périgueux. Originaire de Limoges, c'est l'affectation qu'elle souhaitait. "Quand je vois la difficulté des collègues a redescendre depuis Paris, je me dis que j'ai beaucoup de chance", sourit-elle. Océane connait bien le coin, puisqu'elle a travaillé deux années dans la gendarmerie de Limoges, avant de réorienter vers la police pour "travailler plus en ville".

Julien, brigadier de 41 ans, a quant à lui patienté plus d'une dizaine avant d'obtenir sa mutation à Limoges, dont il faisait la demande "à toutes les occasions" avec son épouse, elle aussi policière et originaire de Limoges. Après 18 années d'exercice en région parisienne, il est donc heureux d'être enfin intégré au commissariat de Limoges, "plus grand et plus fonctionnel" qu'à Paris, et où il fait "bon vivre".