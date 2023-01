Le commissariat mixte de la Devèze en service dés le début d'année 2023 à Béziers

Un accord a été trouvé entre la ville de Béziers et l’État pour mutualiser les moyens et assurer la présence de la police nationale et municipale dans le quartier populaire de la Devéze. Ce nouveau commissariat mixte sera en service dés le début d'année 2023 à Béziers. L'idée avait été envisagée par la ville après l'incendie criminel de l'école Les Tamaris à la Toussaint 2019. Le projet est aujourd'hui concrétisé. L'inauguration est prévue ce 23 janvier en présence du préfet de l'Hérault et de Robert Ménard.

L'établissement accueillera dans un même lieu une dizaine de policiers municipaux et nationaux, pour une meilleure proximité et lutter contre la délinquance. Deux structures identiques existent déjà dans l'Hérault. Celle du Cap d'Agde, et le commissariat de Lattes-Pérols dans la circonscription de Montpellier. La commune d'Agde a été la première dans le département en créant le tout premier poste de police mixte en cœur de ville en 2004.

L'accueil du public se fera dans un premier temps du lundi au vendredi de 09h00 à 18h00. Le public qui le souhaite pourra y déposer plainte. Elles seront ensuite instruites par le commissariat central en face de la sous-préfecture. L'ouverture le week-end n'est pas d'actualité, mais cette éventualité n'est pas exclue.

Le quartier de la Devéze possédait déjà un commissariat sur l'esplanade Rosa Park. Les locaux étaient partagés jusqu'à présent avec le CCAS. Un agrandissement des locaux a été réalisé. Un investissement de 300.000 euros financés à un tiers par l'Etat, le reste par la ville de Béziers.

L'établissement sera doté de cinq bureaux de dépôts de plainte, de prise d'empreintes, d'une salle de repos et de vestiaires hommes et femmes. Pour des questions de sécurité aucune n'arme ne sera stockée sur place. Aucune garde à vue n'y sera assurée

COMMISSARIAT MIXTE LA DEVEZE BEZIERS © Radio France - STEFANE POCHER

Ce commissariat mixte est attendu dans le quartier comme le confient des habitants. Pour autant, il n'est pas rare que des fonctionnaires soient la cible de jets de pierres. En mars 2022 un jeune majeur a été condamné à cinq ans de prison pour avoir jeté des projectiles sur des policiers avant d'incendier un cyclomoteur posé sur la façade de l'actuel commissariat sans faire heureusement de dégâts

