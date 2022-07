"On le compare à la tempête Alex", témoigne un pompier des Alpes-Maritimes mobilisé sur le feu en Gironde

Il fait partie des 3 pompiers azuréens, mobilisés sur le feu en Gironde, viennent de revenir. Didier Denandolx est pompier volontaire depuis 30 ans. Il témoigne alors qu'il vient de rentrer chez lui dans la nuit de mardi à mercredi sur la Côte d'Azur.

C'est la catastrophe

Pendant 4 jours, de vendredi à mardi, il a combattu avec ses 2 collégues azuréens cet immense incendie qui a brulé plus de 20 milles hectards. Une catastrophe qui leur en rappelle une autre : "Entre nous, on le compare a la tempête Alex, version feux de foret. C'est la cata. On sent que nous ne sommes rien du tout par rapport aux éléments naturels. Nous ne sommes rien face à la nature."

"chaleur écrasante, sécheresse impressionante, ce que l'on retient c'est aussi de voir ces visages, tous ces gens qui ont tout perdu. On va mettre des années et des années à s'en remettre. C'est terrible de voir c

"Non je n'ai jamais été confronté à un tel feu, sur la dune du pila il faisait nuit noir quant est arrivé le front de flammes, la nous sommes en plein dans le méga feu.

4 jours à lutter contre les flammes : "ce qui nous a lme plus contraraié c'est le vent, l'inversion de tous les vents, toutes lkes difficultés sont réunis en fait avec cette incendie."

Cet adjudant chef, sapeur pompier volontaire à Andon fait partie de ces soldat du feu qui sont partis se battre contre ce méga feu qui a brulé plus de 20 milles hectares.

Leur mission a été de réaliser des contres feux, ce qu'on appelle des feux tactiques . Didier Denandolx pourrait repartir samedi en Gironde après quelques jours de repos chez lui sur la Côte d'Azur.