Évron, France

Une mauvaise nouvelle pour les habitants et les touristes à Evron. La piscine multi-fonctions, le "Jardin Aquatique", est fermée, au moins, jusqu'au 15 août.

Samedi dernier, 21 juillet, un départ d'incendie a endommagé l'installation électrique de l'établissement. Les dégâts sont importants.

La municipalité a pris la décision de fermer, le temps de réaliser les travaux nécessaires.

Les amateurs de baignade et tous ceux et toutes celles qui veulent se rafraîchir sont invités à se rendre dans les piscines de Bais et de St-Suzanne, ouvertes 7 jours sur 7, de 10h30 à midi et de 14h à 20h, à partir de ce mercredi 25 juillet.