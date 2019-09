Le compostage : la bonne résolution à mettre en place pour la rentrée 2019

Gironde, France

L'association "Au ras du sol" est basée à Vélines en Dordogne, à la limite du département de la Gironde, se charge de formations en compostage. Tout le monde est concerné. Du particulier au professionnel, ainsi que les membres de copropriétés. Il existe plusieurs types de compost, dont le compost en tas, adapté le plus souvent au déchets organiques en grandes quantités. Le compost en partage se pratique dans les quartiers des villes, afin de faciliter le geste chez les habitants. Au pied des immeubles, les surfaces destinées au compost s'organisent avec l'accord des copropriétés.

Marianne Thibault formatrice en compost avec l'association Au ras du sol de Vélines. Particulier et professionnels font appel à cette structure. Copier

Dans les exemples de réussite : l'association Régie des Quartiers de Lormont (en Gironde) a été récompensé en 2018, au Concours "S'engager pour les quartiers" pour la pratique du compostage partagé au sein du quartier Génicart à Lormont. Pour installer individuellement un compost chez soi, le lombri-compostage est une bonne solution, les vers adorent se nourrir des déchets organiques et détestent la lumière du jour. Une fois enfermés dans leurs boîtes, pas de craintes d'escapades, les vers resteront en place. A installer su le balcon, la terrasse, voir dans un coin de votre cuisine. Le compost permet de réduire considérablement les déchets, près de 30 % au sein d'un foyer.

A venir en gironde : La rencontre Régionale des acteurs de la gestion de proximité des bio-déchets, à Libourne, elle concerne les professionnels et les particuliers. Jeudi 26 Septembre salle Montesquieu - Libourne. Pour tous ceux qui souhaitent avoir des infos de compostage entre autres, ce même jour place Abel Surchamps et toujours à Libourne, est installé en matinée, un chemin en copeaux de la place à la salle Montesquieu, et des éléments de compostage démonstratifs avec le SMICVAL et autres partenaires prestataires.