Le compte bancaire d'un couple d'octogénaires de Marseillan vidé frauduleusement par Hubside

"Nous nous sommes retrouvés sans un sou. Notre compte a été vidé. Le plafond de notre découvert autorisé de 1.500 euros a été atteint. Nous n'avons rien vu", expliquent Evelyne et François. Ce couple de 84 et 87 ans, installé à Marseillan dans l'Hérault, vit avec seulement 1.300 euros de retraite par mois.

En cinq ans, ils ont perdu toutes leurs économies. Plus de 8.000 euros ont été prélevés illégalement sur leur compte. "Un matin, à la caisse d'un supermarché, nos deux cartes bancaires ne fonctionnaient plus. Elles étaient bloquées. Le banquier nous a alors expliqué qu'on avait été abusé. Nous nous sommes retrouvés sans rien, à ne plus pouvoir faire nos courses, ni faire plaisir à nos onze petits-enfants et à nos enfants."

Tout commence en novembre 2018 suite à l'achat d'un téléphone portable et d'un abonnement à la boutique SFR de Sète. Mais le conseiller de l'époque ajoute une prestation au contrat : une assurance d'un mois garantit le produit en cas de panne ou de choc. Sauf que l'assurance proposée à l'époque par Hubside ne s'arrête pas. "Nous n'avons rien demandé, explique François. Nous n'avons aucun contrat à la maison. À aucun moment, il ne nous a précisé que cette assurance allait nous couter si cher."

Des prélèvements excessifs d'un montant chaque fois plus important

À la maison, c'est Madame qui s'occupe des comptes. Mais pendant un peu plus de deux ans, Evelyne a été très fatiguée. "Je n'ai pas fait attention à mes comptes. Je n'ai pas vu ce qui était prélevé." Les prélèvements sont allés crescendo. D'abord un peu plus de sept euros par mois. "Je pensais que c'était lié à mon assurance-vie." Et puis le montant prélevé passe à 15 à 49 euros, jusqu'à 75 euros ces derniers temps. Jusqu'à trois prélèvements mensuels avec des sommes astronomiques (1.000 euros). "Nous avons été complètement affolés en apprenant que notre compte avait été vidé."

Des pratiques douteuses dénoncées par d'anciens salariés

Ce couple de retraités ne serait pas un cas unique, à en croire les très nombreux témoignages sur Internet. Les plaintes déposées contre Hubside et Hubside.Store se multiplient. Cette filiale du groupe Indexia (spécialiste des smartphones reconditionnés, de la conception et de la distribution de services) connaît depuis sa création il y a trois ans une croissance fulgurante. Les agences se multiplient en France, comme au Polygone de Béziers et à Montpellier-Lattes.

La pratique serait connue de tous. Un ancien vendeur de la boutique Hubside.Store de Tours dénonçait en août dernier sur France Bleu Touraine les pratiques commerciales trompeuses de l'enseigne , notamment les "prélèvements assassins" et injustifiés sur les comptes en banque des clients.

"Notre banquière a aussi été escroquée"

"Vous savez, ma banquière nous a expliqué avoir elle-même été escroquée par Hubside, confie Evelyne. Elle a eu des prélèvements frauduleux. Elle n'avait rien demandé. Mais elle s'en est rendue compte au bout de trois mois. Elle fait attention à ses comptes. Elle a fait opposition. Et Hubside.Store a cessé ses prélèvements."

"Hubside a profité de nous, de notre faiblesse. Le conseiller SFR a abusé de notre confiance et de notre âge. Vous n'imaginez pas comment nous avons souffert de cette situation. On s'en veut terriblement. On se sent coupable, responsable de n'avoir rien vu. Quand c'était le cas, c'était trop tard", explique Evelyne.

"C'est inacceptable, ce qu'ils ont fait à nos parents" ajoute leur fille Betty. Ces derniers temps, elle s'est rapprochée de ses parents, affaiblis par le temps qui passe. "J'ai été très touché par la détresse financière de mes parents. Maman a puisé dans ses dernières économies pour s'en sortir. Mes parents ont toujours fait attention. Hubside a été vicieux, silencieux et injoignable dès que nous avons voulu régler ce problème. Heureusement que mon beau-frère s'est démené pour dénoncer cette situation."

"Il faut arrêter de se faire avoir par des gens qui profitent du système"

Son beau-frère, c'est Richard. Il vit à plus de 350 km de ses beaux-parents. En épluchant leurs comptes, il s'est aperçu de cette fraude gigantesque. "Mes beaux-parents voulaient tout abandonner. Ils ne voulaient pas se battre pour récupérer leur dû. Ils n'en ont plus la force. Mais vous savez, on s'est battu avec eux. Nous avons fait des courriers à Hubside. Nous n'avons eu aucun retour, jusqu'à ce que France Bleu Hérault intervienne."

SFR et Hupside.Store s'engagent à rembourser plus de 7.000 euros

La bonne nouvelle est en effet arrivée ce jeudi 29 septembre en fin de journée. Dans un courrier ci-dessous, Hubside présente ses excuses, assurant les rembourser au plus vite des 7.073 euros prélevés à leur insu. "Vous n'imaginez pas comment nous sommes heureux", explique Richard, le gendre. "Grâce à l'intervention de France Bleu Hérault, tout s'est débloqué, car vous aviez l'intention de médiatiser leur histoire. Comme quoi, nous n'avions pas tort de nous battre. Ils sont allés trop loin. Je connais cette société. Ma fille s'est aussi fait avoir. Nous avons perdu 1.700 euros. On ne s'est pas battu. Nous aurions dû. Ça m'a dégouté de voir cela."

"Vous ne seriez pas intervenus, nous serions encore en train de nous battre contre Hubside, ajoute Richard. Ils n'ont donné aucune suite à mes courriers et mes appels téléphoniques."

"C'est normal que ma belle-mère n'ait rien vu. Elle n'a pas de vice"

En juin dernier, le couple décide de porter plainte, mais en se rendant à la gendarmerie de Marseillan, François et Evelyne reçoivent une fin de non-recevoir. Le militaire explique ne pas pouvoir prendre leur plainte, les victimes ayant signé un contrat.

Evelyne et Françoise s'apprêtent aujourd'hui à déposer une pré-plainte en ligne pour dénoncer ce qu'ils ont vécu et cet abus de faiblesse. Ils ont l'intention de se rapprocher d'association de consommateurs. Quant à Richard, il a l'intention aujourd'hui d'apporter son soutien aux personnes âgées pour les aider à contrôler leurs comptes bancaires.

Hubside.Store minimise les faits

"Le client sera remboursé, confirme le service communication d'Hubside dans un courriel adressé à France Bleu Hérault. La satisfaction client a toujours été au centre de nos activités et de nos priorités. Qu’il s’agisse de nos propres boutiques ou en l’occurrence ici de celles de nos distributeurs partenaires, les équipes sont tenues de respecter les processus de vente, d’apporter un conseil et une information claire sur la nature des offres et de l’engagement qu’elles impliquent.

Pour nous assurer de leur conformité, nous avons mis en place un dispositif de formation, d’accompagnement et de contrôle. Nous réalisons environ 1.500 contrôles par mois. Nous appliquons une tolérance zéro vis-à-vis des pratiques non conformes qui entraînent des sanctions. Nous souhaitons repréciser que le nombre de plaintes représente moins de 1 % sur plus d’un million de contrats signés depuis 2022 en Europe. Si des anomalies se produisent, ce que nous déplorons, nous les identifions et nous appliquons des mesures correctives adéquates.

Dans le cadre de notre politique de satisfaction, pour faciliter la gestion de leur contrat, nous avons mis en place une politique commerciale très favorable aux clients :

Un délai de rétractation de 30 jours soit le double du délai légal de 14 jours,

La politique client du groupe consiste à offrir la possibilité de résilier en dehors des délais légaux de rétractation alors que le client est légalement engagé. Par soucis de qualité de services, le groupe propose un geste commercial : la clôture hors délais,

Le groupe procède aux remboursements des sommes perçues alors même que le contrat d’engagement est valable et que le client a utilisé la prestation à laquelle il a souscrite,

Autrement dit, les clients peuvent résilier à tout moment.

En cas de réclamation : 70 % des clients sollicitent des précisions sur l’usage de la prestation et finalement conservent leur contrat, 8 % résilient et 22 % demandent un remboursement. Nos équipes sont disponibles, à l’écoute et réactives : en cas de demande, les clients peuvent prendre contact par téléphone ou par mail : solution@services.hubside.com , 04 75 05 84 67. Les demandes sont prises en charge dans un délai de 7 jours en moyenne."