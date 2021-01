Le compte Instagram du château de Cheverny piraté : "cinq ans de travail et 23.000 abonnés perdus"

Le compte Instagram du château de Cheverny, dans le Loir-et-Cher, a été supprimé après avoir été victime d'un piratage ce dimanche soir, indique la propriétaire du célèbre château du Loir-et-Cher, Constance de Vibraye, confirmant une information de La Nouvelle-République.

Piratage et demande de rançon

"Nous avons reçu un message dimanche soir nous indiquant que notre compte était piraté avec une demande de rançon : on nous demandait de l'argent pour pouvoir le retrouver. Evidemment, on n'a pas répondu, et le compte a été supprimé", soupire la propriétaire du château, célèbre pour avoir servi de modèle au château de Moulinsart, cher à Tintin et au capitaine Haddock.

Cinq ans de travail partent en fumée"

"C'est cinq ans de travail et d'investissement sur ce réseau social qui partent en fumée, on avait une croissance de 50 % par an et enregistré 2 millions et demi de visites depuis le début", explique Constance de Vibraye : "désormais, nous avons perdu nos 23.000 abonnés, il faut tout recommencer à zéro !" Désormais, le compte Instagram est donc le suivant : chateau.cheverny. Et il n'a que vingt abonnés (forcément...) ce lundi soir.

Constance de Vibraye ne compte pas pour autant porter plainte ("ça ne servirait à rien !") et indique que les autres comptes du château de Cheverny sur les réseaux sociaux n'ont pas été piratés, et que les mots de passe ont été modifiés par sécurité.