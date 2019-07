Le comptoir paysan rendez-vous agricole et militant indispensable des fêtes de Bayonne

Depuis 2013, le syndicat agricole basque ELB - Confédération Paysanne tient le comptoir paysan pendant les 5 jours des fêtes. C'est aussi l'occasion d'échanger avec les agriculteurs sur leur métier et leurs pratiques

Les prix, les aliments et la ferme qui les fournit sont affichés en basque et en français

Bayonne, France

Le Comptoir Paysan - Laborarien Xokoa fait désormais partie du paysage des fêtes. Tenu par le syndicat agricole ELB, il propose burgers, axoa ou omelette, exclusivement avec des produits en provenance des fermes des adhérents. Et du mercredi au dimanche, chaque jour, c'est plus d'un millier de "burger paysan" et de talo qui sont vendus à des festayres, devenus pour certains des habitués.

70 bénévoles et militants assurent le service et préparent chaque jour à manger © Radio France - Bixente Vrignon

La fibre militante

Mais le comptoir paysan a gardé la fibre militante: chaque année, Xole Aire fait une heure et demie de route depuis sa ferme d'Urepel pour venir donner un coup de main depuis sa ferme d'Urepel: "Par solidarité avec mes collègues paysans" dit-elle, "c'est une rentrée d'argent importante pour notre syndicat ELB et aussi faire passer un message important: c'est possible de manger correctement avec des produits sains, à un prix juste, qui rémunère correctement les paysans. L'agriculture raisonnée a un avenir! " Affiché en grand sous la tente qui abrite le comptoir: "trois petites fermes valent mieux qu'une grande" ou encore: "la terre vendue est perdue pour toujours". Les messages contre la spéculation sont clairs.

Sous la grande tente blanche, plusieurs affiches avec les slogans d'ELB © Radio France - Bixente Vrignon

Xole Aire: "aujourd'hui des gens viennent systématiquement se restaurer ici et comprennent notre message" Copier

Astirik ez pesta egiteko

Mila burger egunean ateratzeko, antolaketa behar da. "Badugu arrakasta!" konfirmatzen du Emilie Dubois-k, ELB-ko militanta eta antolatzailea. Laborarien xokoa ibilarazteko, 70 langile behar dena egunero, "hori dena umore onean -zehazten du arduradun sindikalak, gehituz: diru hau behar dugu langileen pagatzeko, sindikata biziarazteko, eta isunak pagatzeko ere!"

Jendeak xutik jaten du hobekiago da ezezagunekin mintzatzeko © Radio France - Bixente Vrignon