Le concert du rappeur controversé Millésime K devait avoir lieu à Mouzillon

Le rappeur d'extrême droite Millésime K avait trouvé une salle en catimini à Mouzillon, près de Vallet, une commune de moins de 3.000 habitants dans le vignoble nantais. Mais le concert n'a finalement pas eu lieu ce samedi 13 mai, interdit par la préfecture, pour risque de "troubles à l'ordre public". Les chansons de Millésime K sont jugées racistes et homophobes par de nombreuses associations, ses concerts sont régulièrement annulés. C'est pourquoi il ne donne pas le lieu exact de ses prestations à l'avance, comme ici à Mouzillon, où la réservation de la salle s'est faite sans précisions sur l'événement.

Mode opératoire masqué

Réserver la salle trois jours avant le concert, en se faisant passer pour une entreprise : Millésime K avait fait de même en mars dernier à Montpellier et Grenoble. Mercredi dernier, il s'est présenté à Mouzillon, près de Nantes, pour louer une salle communale, "la petite salle de la Prée, précise Jean-Marc Jounier, le maire de la commune. La salle est toute petite, avec une capacité de 35 à 40 personnes. D'habitude, elle est louée pour des événements familiaux ou associatifs."

"On sait très bien que ses propos vont amener des réactions de l'ultra-gauche"

Même les fans du rappeur ne connaissent pas le lieu exact du concert, dévoilé 2h avant seulement. Un procédé malhonnête pour le maire de la commune. "Je me sens trompé. J'ai trouvé la méthode un peu cavalière, c'est presque une réservation sous forme anonyme. L'avocat du chanteur m'a dit que j'aurais dû vérifier qui était l'entreprise, mais nous ne le faisons pas, car nous avons confiance." Effectivement, s'il avait connu la nature du concert, il aurait refusé. "C'est juste une question de sécurité publique ! On sait très bien que ce rappeur, pas lui personnellement, mais ses propos et ses chansons vont amener des réactions de l'ultra-gauche de l'autre côté. Moi, je suis garant de l'ordre public sur la commune, il n'est pas question que des événements de cet ordre-là puissent avoir lieu et créer du désordre."

Et ses craintes se sont avérées. Malgré l'interdiction de la préfecture, une trentaine de spectateurs se sont rassemblés devant la salle entre 20h et 20h30 ce samedi soir, mais ont été reconduits par les gendarmes. Peu après, un groupe d'opposants au concert s'est aussi rendu sur place. Les deux groupes ne se sont pas croisés.

