À Toulouse, le concours de galette des rois maintenu en soutien aux artisans

En raison de la crise sanitaire, le concours s'est déroulé ce lundi à huis clos aux CAPEB de Jolimont pour décerner le prix de la meilleure couronne des rois briochée et la galette feuilletée frangipane. Pour élire les lauréats, 25 artisans ont présenté ces produits à dix jurés.

La tradition des galettes des rois perdure malgré le COVID-19. On la déguste depuis fin décembre entre amis ou en famille jusqu'à la fin du mois. Les artisans boulangers-pâtissiers redoublent d'effort pour proposer ces galettes à côté de leurs productions habituelles. L'épiphanie n'est pourtant pas synonyme de fête pour les boulangers cette année. Habituellement, les commandes de galette des rois triplent début janvier. Sandra Grigoletto, boulangère depuis dix ans à Montaigut-sur-Save a déjà remarqué cette baisse : "Normalement j'ai des tas de commandes. Des associations sportives et culturelles qui font leur rentrée. Les vœux de la mairie et donc un pot avec galette des rois ou tout simplement des entreprises du coin qui viennent me solliciter. Le manque à gagner est énorme. Mais on tient le coup grâce à nos clients fidèles".

L’artisanat avant tout

Ce concours est très bon tremplin selon le président de l'Union des Artisans boulangers pâtissiers de Haute-Garonne (UABP31) Jean-Pierre Feuillet. Il prône l'artisanat face aux grandes surface : "Ce concours est un clin d’œil aux artisans qui travaillent d'arrache pied pour donner du plaisir aux clients et ça passe aussi par la galette et la couronne des rois. Surtout dans cette période, il faut se faire plaisir. C'est vrai que les deux semaines de Noël nous ont permis de bien travailler mais jamais on ne rattrapera les pertes dues au COVID-19".

"On ne peut qu'inciter les gens à soutenir les boulangers en allant les voir et en achetant chez eux" Jean-Pierre Feuillet, président UABP 31

Des pertes conséquentes

Selon Jean-Pierre Feuillet, les boulangeries du département vont perdre de 20 à 30% de chiffre d'affaires sur les galettes des rois ce mois-ci à cause de la diminution des commandes.

Les gagnants de cette édition 2021 auront droit à une plaque en vitrine de leur boulangerie-pâtisserie décernée par l’Union des Artisans boulangers pâtissiers de Haute-Garonne.