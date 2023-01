Le concours de la meilleure brioche des rois de Dordogne remportée par le boulanger de Peyrignac

Et en ce jour de l'épiphanie, la 3ème édition du concours "La Meilleure Brioche des Rois de Dordogne" a vu s'affronter une vingtaine d'artisans boulangers-pâtissiers à la chambre des métiers et de l'artisanat à Coulounieix-Chamiers. Ils sont venus déposer leurs brioches, dégustées et analysées par le jury dans l'après-midi.

Le résultat final a couronné Florian Catinel de la Boulangerie Le pain de Peyrignac. Alexandre Blanchard, boulanger à Coursac, est deuxième, et Guillaume Storini à Coulounieix troisième.