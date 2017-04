Le concours national de coq de pêche du Limousin fête ses 40 ans à Neuvic en Corrèze

Les amateurs de belles plumes ont rendez-vous ce 1er mai à Neuvic pour le traditionnel concours national de coq de pêche du Limousin. Le concours fête cette année ses 40 ans. Mais le nombre de producteurs de la race est très faible aujourd'hui.

Laurent Val est un habitué du concours. Il est producteur de coq de pêche à Naves en Corrèze. Il fait partie désormais du comité d'organisation de ce concours qu'il a gagné à de nombreuses reprises. Le coq de pêche est élevé pour la production de plumes pour la fabrication de mouches de pêche. La race limousine est l'une des plus anciennes. "Ce sont les pêcheurs qui justement ont développé la race il y a plusieurs siècles" explique Laurent Val. Son élevage compte une centaine de coqs en âge de prélèvement. Mais il y a aussi des jeunes et des retraités. Et des dizaines de poules bien sûr.

Une race aux couleurs uniques au monde

Laurent Val a commencé à élever les coqs à l'âge de 8 ans. Une passion qui ne s'est jamais démentie. Il est intarissable sur le sujet. Il montre avec délicatesse les zones où l'on peut prélever des plumes, chacune avec une caractéristique particulière : juste derrière la crête, le dos, et les longues plumes des flancs. Les couleurs sont très vives et brillantes. "Si on analyse de très près on voit cette pigmentation, qui est unique au monde". La qualité des plumes est justement ce qui fait la réputation du coq du Limousin. "Meilleure que celle des coqs américains aujourd'hui" assure Laurent Val.

Un label coq de pêche de la Corrèze

Malheureusement le nombre de producteurs s'amenuise. "J'ai 45 ans et on me considère comme un très jeune" plaisante Laurent Val. Pour tenter d'intéresser les jeunes, le concours de Neuvic met en place cette année un concours jeunes. Pour "perpétuer cette tradition ancestrale qui risque de disparaître". Il ne reste plus qu'une cinquantaine d'éleveurs en France. "La plupart ont moins de 10 coqs". Et une poignée à peine en ont plusieurs dizaines. Les trois quarts d'entre eux sont en Corrèze. Un label "coq de pêche de la Corrèze" est d'ailleurs à l'étude.