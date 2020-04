Le confinement "c'est vraiment le bon moment" pour faire attention à son alimentation selon une nutritionniste

Le confinement serait-il la période idéale pour perdre du poids ? Pour une micronutritionniste parisienne, avec le confinement et la fermeture des bars et restaurants, "on est dans les bonnes conditions". "L'idée c'est d'adapter les repas", notamment les dîners, selon Valérie Espinasse.

Comment bien se nourrir pendant le confinement ? Depuis que nous sommes contraints de rester chez nous pour éviter la propagation du coronavirus, c'est l'une des questions les plus posées sur les moteur de recherche. Il faut dire que la pratique sportive en extérieur se limite à une heure par jour, le matin et le soir dans de nombreux départements parisiens. "Ce n’est pas vraiment normal de prendre du poids en ce moment, mais c’est vrai qu’on s’est tous mis à cuisiner, qu’on est beaucoup plus sédentaires et que forcément sur la balance ça peut se sentir", indique ce lundi matin sur France Bleu Paris Valérie Espinasse, micronutritionniste dans le 8e arrondissement de la capitale.

Pour cette micronutritionniste, le confinement ne rime pas nécessairement avec prise de poids : "C’est même le moment de se prendre en charge si on avait l’intention de le faire avant, _on est dans les bonnes conditions"._Si nous n'avons plus la possibilité d'aller en salle de sport, de faire une partie de football ou de basket, l'on peut profiter de cette période pour "préparer à manger, alors que l'alimentation industrielle est source de prise de poids, pour faire attention, préparer des dîners plus légers, manger plus de fruits et légumes", explique Valérie Espinasse. "L’idée surtout, c’est de ne pas avoir une alimentation industrielle qui est faite de calories vides, dénuées de nutriments", ajoute-t-elle.

Faire des gâteaux au chocolat pour les petits gourmands n'est absolument pas interdit

Pour beaucoup d'entre nous, le confinement se fait en famille, avec les enfants qu'il faut occuper. Pas question de les priver de faire des gâteaux faits maison, de "se restreindre et de ne manger qu'une assiette de fruits", selon Valérie Espinasse. "Si on cuisine avec ses enfants, si on fait un goûter avec un gâteau maison, on va faire un diner beaucoup plus léger avec une salade ou une soupe", explique la micronutritionniste. Il faut profiter ainsi du confinement pour faire de la cuisine "un moment de convivialité, un moment de partage avec nos enfants" en cuisinant tous ensemble.

Pour garder le moral, il faut donc "adapter l'équilibre calorique" en misant par exemple sur du "chocolat riche en magnésium et en tryptophane, excellent pour le moral, à savoir du chocolat noir". Il ne faut pas oublier aussi de mettre des protéines dans son assiette, "qui sont très importantes pour le stress, le moral et les neuromédiateurs que l’on va sécréter".

Une alimentation saine pour une meilleure immunité

Outre le fait qu'une alimentation saine fasse du bien au corps et à la tête, cela permet également, selon Valérie Espinasse, d'avoir "une meilleure immunité". Il faut donc miser sur les vitamines ! Pour les vitamines C, l'on peut donc faire des jus de fruits frais "plutôt que d'acheter des briques de jus", préparer des assiettes de fruits frais "plutôt que de manger des compotes", explique la micronutritionniste parisienne. Avec le soleil, l'on peut faire le plein de vitamine D en se prélassant sur nos balcons, dans nos jardins, ou depuis nos fenêtres. Mais la vitamine D se trouve également dans "les huiles végétales, comme l’huile d’olive, l’huile de colza", à ajouter en fin de cuisson, nous conseille Valérie Espinasse. "La flore intestinale est notre première barrière" contre les maladies, estime-t-elle.