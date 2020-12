"Le confinement commence à être long" : la directrice d'un EHPAD du Mans salue l'assouplissement des règles

Les grands-parents pourront passer Noël avec leurs familles. Dès ce mardi, les règles sanitaires sont assouplies dans les maisons de retraite. Les visites sont facilitées par exemple. Pour Isabelle Mangard, directrice de l'EHPAD Beaulieu au Mans, cet assouplissements des mesures arrive à point nommé.

Une bouffée d'air

"Le confinement commence à être très long pour les résidents des EHPAD", commence Isabelle Mangard. "Les fêtes de Noël c'est un moment très privilégié pour les familles, et je pense que c'est une bonne chose qu'elles puissent se retrouver", continue-t-elle. "En revanche, cela ne sera pas un Noël _comme les autres_, c'est certain. Il reste encore beaucoup de contraintes".

"_Le but principal est que le coronavirus ne rentre pas dans les maisons de retraite. Une fois qu'il est entré, c'est très délicat de s'en débarrasser. Actuellement, un quart des EHPAD du département sont touchés par des cas de coronaviru_s", ajoute Mme Mangard.

"Pour le départ des résidents, nous allons mettre en place des jours et des horaires où les personnes vont partir pour qu'on puisse s'organiser au niveau du personnel et préparer les départs", ajoute la directrice de l'établissement.

Au retour, les résidents qui partiront chez leurs familles devront s'isoler sept jours et se faire tester. "Ensuite, ils pourront reprendre leurs activités au sein de l'établissement", poursuit-elle.

Concours de pull moche de Noël

"Jusqu'à présent, le protocole sanitaire qu'on applique nous a permis d'échapper à toute contamination dans l'établissement. On essaie de garder le juste équilibre entre la santé et le lien social".

Pour les personnes âgées présentes à l'EHPAD même pendant les fêtes de fin d'année, l'établissement organise un repas de fin d'année, qui sera fait en deux fois et non en grand comité.

"Une chanteuse va venir. Les animations continuent, on fait appel à des applications comme Skype pour garder le lien avec la famille. Et puis les salariés vont organiser le concours du _pull de Noël le plus moche_, les pensionnaires devront l'élire", sourit Isabelle Mangard.