"Hors de question d'être confiné dans 15 m²" : des jeunes Parisiens reviennent en Mayenne pour un mois

En gare de Laval, tous les trains en provenance de Paris sont complets, ce vendredi 19 mars. Ils ne font qu'une halte et terminent leur voyage à Rennes, mais il y a plus de monde que d'habitude qui descend du train. Avecle confinement décidé en Ile-de-France et dans huit autres départements pour les quatre prochaines semaines, les voyageurs parisiens veulent à tout prix changer d'air.

Quand certains retrouvent leur maison secondaire, d'autres reviennent au bercail chez papa et maman. Entre le petit appartement parisien et la grande maison avec jardin, le choix était vite pour Julien, étudiant en droit. "Je suis content de rentrer en Mayenne, je vais prendre un bon bol d'air. J'ai un appartement à Paris, enfin si on peut appeler ça un appartement, et il était hors de question de rester confiné dans 15 m²."

Là, j'ai de quoi tenir ! La valise doit faire 15 kilos

Cette fois, au contraire du premier confinement qui a débuté en mars 2020, le jeune homme de 21 ans a tout prévu. "La première fois, ça ne devait durer que 15 jours à la base (sic), et je n'avais pas pris beaucoup d'affaires. Là, j'ai de quoi tenir ! La valise doit faire 15 kilos", sourit-il. Il s'est arrangé avec son école et devrait normalement suivre tous ses cours à distance.

Thomas va lui aussi retrouver le cocon familial. Mais peut-être pour une semaine sur deux seulement. "Je suis alternant, je peux faire mes cours à distance, ça je le sais. En revanche, est-ce que la semaine en entreprise, elle, se fera en télétravail ou en présentiel ? Je n'ai pas encore la réponse. Mais si l'entreprise me dit : "Non, reste chez toi", j'aurais fait comment à Paris ? Je ne peux pas télétravailler, c'est l'enfer. Je n'ai pas de chaise, pas de bureau, bref ce n'est pas possible."

Alors que chez ses parents, oui. Martine, la maman, est ravie. "Faudra juste faire plus de machines, de ménage et à manger, dit-elle en rigolant. Un peu comme quand il était ado quoi !"