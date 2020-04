Le confinement en Isère vu de Wujiang, ville chinoise jumelée avec Bourgoin-Jallieu

Wujiang est jumelée avec Bourgoin-jallieu depuis 27 ans. Située dans la province de Jiangsu (capitale Nankin) près de Shanghaï, la ville se trouve à 800 km de Wuhan le foyer épidémique chinois. Et pourtant, ses 780 000 habitants ont vécu plus de deux mois de confinement. Ils en sont sortis à la mi-mars. Comment retrouve-t-on une vie "normale" ? Comment vit-on le "dé-confinement" ? Quel regard les chinois portent-ils sur la manière dont la France gère ce combat contre la pendémie ?

Le président chinois du comité de jumelage Wujiang - Bourgoin-Jallieu, Jacques CAO livre à France Bleu Isère son sentiment.

Vous avez vécu le Coronavirus avant nous, comment ça s'est passé chez vous ?

On a passé nous aussi des moments compliqués, difficiles, deux trois mois, de janvier à la mi-mars. Tout le monde, comme les français en ce moment, tout le monde est resté à la maison pour que le virus reste limité.

Et c'est fini à présent chez vous les mesures de confinement ?

Oui, pour tout le pays. Ici, comme on est loin de Wuhan le centre de l'épidémie, on a repris la vie normale depuis quelques semaines. Wuhan, a du attendre le 8 avril, pour reprendre sa vie normale.

Les mesures ont-elles été bien comprises chez vous ? Les chinois sont ils plus disciplinés que les français ?

Oui beaucoup plus. Au début, on n'a pas fait assez attention, on n'a pas eu de conscience suffisante de ce virus. Mais petit à petit, on a commencé à comprendre que c'est un virus très menaçant. Et on a accepté plus facilement les mesures.

Et est-ce que vous sortez avec des masques désormais ?

Oui, c'est toujours demandé et encouragé. Surtout dans les lieux publics, par exemple l'ascenseur, les véhicules, l'autobus, à l'école, dans les supermarchés, magasins. On est obligés de porter des masques, c'est la sécurité. Au début on n'avait pas assez de masques, c'était difficile. Quand l'épidémie s'est déclarée en janvier, c'était les vacances pour les chinois. Les ouvriers étaient en vacances, les usines étaient fermées. Il nous a manqué des masques. Aujourd'hui, ça va, les usines fonctionnent 24/24 et 7 jours sur 7, on a des masques !

Comment voyez-vous les choses en France, depuis la Chine ?

Je trouve qu'en France, c'est comme au commencement chez nous début janvier : vous n'avez pas pris toutes les mesures et surtout pas pris les mesures assez tôt. Aujourd'hui, le gouvernement qui vous demande de rester à la maison, c'est logique, c'est comme ça qu'il faut faire. Deux mois de confinement c'est le minimum. Chez nous, c'était deux mois et demi et à Wuhan le foyer épidémique ça dure quatre mois. Les écoles viennent juste de rouvrir, là en début de semaine.

Est ce que vous êtes en contact avec vos amis de Bourgoin-jallieu ?

Bien sûr. Au début, lorsque l'épidémie s'est déclaré en Chine, j'ai reçu de nombreux messages, appels, mails, de mes amis berjalliens, mais aussi du reste de l’Isère et du département de l'Ain ou nous avons aussi des liens. Beaucoup de messages de soutien, de solidarité et d'amitié. Aujourd’hui, le virus est chez vous, en France. C'est donc moi qui envoie des messages aux amis français pour prendre des nouvelles.

Vous espérez malgré tout vous revoir bientôt ?

Bien sûr, nous avions planifié énormément d'échanges et de projet pour cette année, notamment avec les écoles et, la ville de Bourgoin-Jallieu. Tout est suspendu, il nous faut désormais attendre que le virus passe. Mais je veux rappeler ici mon soutien à mes amis français. Nous sommes à coté de vous pour faire face à ce défi à cette période difficile.