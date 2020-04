Le confinement... encore combien de temps?

Emmanuel Macron devait s'adresser aux Français ce jeudi soir, il le fera finalement lundi prochain, lundi de Pâques. Mais dès mercredi soir, l'Elysée dans un communiqué a fait savoir que le confinement sera prolongé au-delà du 15 avril.

Il nous faudra encore rester chez nous. Seule question : pour combien de temps?

Ça en inquiète plus d'un en Drôme Ardèche (comme ailleurs). Car tout le monde (loin s'en faut), ne vit pas bien de rester confiné.

Les ados comme des lions en cage

Pas facile d'être privé de liberté quand on a 17 ans. Adrien vit à Guilherand-Granges en Ardèche. Cet apprenti électricien est au chômage partiel depuis le début. Et l'annonce d'Emmanuel Macron, il la redoutait ! "Ça fait déjà plus de trois semaines qu'on est confiné. Là, ça commence à faire beaucoup ! D'être avec les parents, tout le temps, de ne pas pouvoir sortir voir les copains, c'est long. Il y a les réseaux sociaux mais ça ne remplace pas", assure-t-il. "Et puis on n'a plus grand chose à faire... Je voudrais pouvoir retourner travailler".

Jongler entre le télétravail et la maison

A Valence, c'est plutôt la logistique qui pose problème à cette mère de famille. Elle vit en appartement avec ses jumeaux de 11 ans. "Ce qui est difficile, c'est de pouvoir conjuguer l'école à la maison, le télétravail, et puis les tâches ménagères, les repas, etc". Mais elle sait que c'est un mal nécessaire pour enrayer l'épidémie de coronavirus. _"On va faire ce qu'on doit faire, c'est à dire rester à la maison_, mais ce qui est difficile, c'est justement de rester enfermés".

Le confinement pèse sur les porte-monnaies

Une autre mère de famille a du mal à joindre les deux bouts depuis le début du confinement. Marcelle vit à Romans avec ses enfants de 19 et 11 ans. Elle continue de travailler (dans un foyer pour handicapés), mais ses enfants restent à la maison. Il n'y a plus école... plus cantine non plus. "_Comme les enfants sont à la maison, il faut acheter plus, pour qu'ils aient à manger à leur faim, et ça coûte cher_. J'ai encore fait les courses samedi, jamais je n'en avais eu pour si cher !" promet la Romanaise, qui affirme aussi que certains prix ont augmenté depuis le début du confinement.

Combien de temps cela va-t-il encore durer? Et quelles seront les modalités du déconfinement ? Le chef de l'Etat devrait l'aborder dans son allocution télévisée, lundi prochain.