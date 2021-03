‘‘Le confinement est envisageable’’ : face au virus à L’Aigle, les autorités appellent à la responsabilité

« Nous ne sommes pas encore en zone de confinement mais si les chiffres perduraient, il serait envisageable que nous puissions basculer dans cette zone de confinement » : l’avertissement du sous-préfet de Mortagne est clair. L’Aigle, dans l’Est de l’Orne, la zone la plus proche de l’Eure et de la région parisienne voit son taux d’incidence exploser. Les autorités alertent et appellent ce vendredi matin à la « responsabilité » des habitants.

Proximité avec la région parisienne

« On est pas loin de la région parisienne pas loin de l’Eure. On pense qu’il y a un relâchement dans la sphère privée : chez vous, au bureau, qui nous amène à avoir une circulation du virus chez les moins de 65 ans alors qu’il baisse chez les plus âgés, notamment grâce à la vaccination », explique Julien Miniconi.

Nous ne sommes pas encore en zone de confinement mais si les chiffres perduraient, il serait envisageable que nous puissions basculer dans cette zone de confinement

Pour faire face, les autorités locales vont intensifier le dépistage et la vaccination et « nous en appelons à la responsabilité des citoyens pour éviter les rassemblements, les fêtes et les brassages », demande le sous-préfet. Les contrôles dans les zones frontalières de l’Eure vont être intensifiés. Ces derniers jours à l’Aigle, un bar a été sanctionné par la préfecture pour avoir ouvert malgré les restrictions sanitaires, et de petits rassemblements entre amis, « pas des fêtes clandestines » sont régulièrement interrompus par les gendarmes après des plaintes pour tapage.

L’hôpital en grande tension

L’hôpital de L’Aigle est saturé, l’unité Covid-19 a été amenée à 18 lits, obligeant à transférer des patients non-covid vers l’hôpital d’Alençon. Tous occupés ces derniers jours, la situation se détend légèrement ce vendredi : ils étaient toujours 15 patients malades du coronavirus à l’hôpital. Mais de nombreux soignants, contaminés ou épuisés, sont en arrêt et diminuent les capacités de soin.