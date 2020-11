Le confinement joue sur l'affluence des cimetières pour la Toussaint

Après un pic d'affluence juste avant le confinement, les fleuristes et conservateurs de cimetière ont vu l'affluence diminuer. Ce dimanche, c'est le dernier jour pour rendre dans les cimetières du Limousin.

Madame Pic tient son pot de chrysanthème. Même avec le confinement, elle ne se voyait pas venir pour cette Toussaint au cimetière de Louyat de Limoges. "C'est normal pour des journées comme ça on ne peut pas se passer d'aller amener les bouquets sur nos tombes." Les allées sont un peu plus clairsemées, Anne le note : "Je pense que les personnes qui habitent loin n'ont pas pu venir avec les règles."

Les ventes de fleurs en baisse

La famille de Christophe tient une boutique de fleurs à deux pas du cimetière. Cette profession a le droit d'ouvrir jusqu'à ce dimanche. Ce samedi, il note une baisse des ventes entre 30 et 40% par rapport à l'an dernier. "Normalement à ce moment de l'année, il y a des bouchons sur la place là et dans la boutique on ne peut pas lever la tête."

Les fleuristes ferment ce dimanche soir. © Radio France - Thomas Vinclair

Isabelle Arsouze, la conservatrice des cimetières de Limoges, note qu'il y a eu quelques désistements après le confinement. "Mais il faut noter aussi qu'avant vendredi nous avons eu une très forte affluence. Cette année les gens ont anticipé le confinement pour venir."

Il ne vous reste que ce dimanche pour vous rendre dans les cimetières du Limousin. Munissez-vous de votre attestation de sortie et cochez la case motif familial impérieux.