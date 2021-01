Le confinement peut être l'occasion d'arrêter de boire selon un membre des alcooliques anonymes de la Sarthe

Le mois de janvier, est le mois sans alcool avec l'opération du « Dry January » qui consiste à ne pas boire d'alcool pendant tout le mois. Plus généralement, on fait le point sur cette addiction avec l'un des responsables des alcooliques anonymes de la Sarthe.

Les alcooliques anonymes de la Sarthe ont adapté leurs réunions depuis le confinement du printemps dernier. Les groupes de parole ont été transformés en visio. Un bilan plutôt positif selon Alain, membre des alcooliques anonymes de la Sarthe depuis 28 ans.

Le confinement peut être l'occasion d'arrêter de boire

Des groupes de paroles hebdomadaires en visio-conférence ont été mis en place depuis le premier confinement du printemps dernier pour les membres du Mans et de Sablé-sur-Sarthe. Et le bilan est plutôt positif. Si beaucoup de médecins avancent que beaucoup de français sont tombés dans l'alcool, ça peut aussi être une période de remise en question selon Alain membre des alcooliques anonymes de la Sarthe depuis 28 ans. "Depuis, le printemps nous avons accompagné et suivi plusieurs personnes qui sont toujours à ce jour abstinentes". En fait selon ce permanent de l'association, il y a d'un côté les personnes qui ont un déclic et qui se rendent compte de leur addiction et de l'autre celles qui tombent dans cette addiction.

Le confinement peut être aussi l'occasion d'arrêter de boire © Radio France - Nolwenn Quioc

On est alcoolique, quand on est dépendant du produit

Ce n'est pas forcément facile de déterminer quand une personne devient vraiment alcoolique. Pour Alain, membre des alcooliques anonymes de la Sarthe depuis 28 ans : "l'alcoolisme, c'est le moment où l'envie de boire passe avant toute chose. C'est une obligation que l'on se donne, et on ne peut pas faire autrement. On est dépendant quand on perd la maîtrise de sa consommation".

À réécouter : l'interview d'Alain, membre des alcooliques anonymes de la Sarthe

Infos pratiques : les réunions en visio ont lieu les lundis, mercredis, jeudis et vendredis soir et le dimanche après-midi. Pour pouvoir y assister, prendre contact à l’un des numéros suivants : 06 03 45 50 16 ; 06 68 71 74 64 ; 07 81 52 14 02. Ces trois numéros répondent également aux personnes qui ne souhaitent pas aller aux réunions mais ont besoin de parler.